"Задум буде реалізований": у ЗСУ анонсували повне знищення Кримського мосту

ЗСУ знищать логістичний шлях окупантів тоді, коли "настане потрібний момент".

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У ЗСУ анонсували знищення Кримського мосту / Колаж: Главред, фото: twitter.com/Krymsky_bridge

Україна готується до повного знищення Кримського мосту. Про це в ефірі телемарафону заявила керівник обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Водночас вона зазначила, що Кримський міст - "зайва конструкція", але з виконанням задуму щодо його знищення не слід поспішати.

"Не все зайве треба прибирати просто зараз. За звичайним законом прибирання треба робити поступово і доцільно. Зараз є думки про те як це може бути, але краще коли вони реалізуються в стратегічному задумі", - сказала Гуменюк. відео дня

Знищення Кримського мосту відбудеться тоді, коли "настане потрібний момент". Гуменюк зазначила, що знищення логістичного шляху не завжди може допомогти досягти потрібної мети.

"Є більш глибокий задум і він буде реалізований", - наголосила Гуменюк.

Знищення Кримського мосту

Нещодавно стало відомо про те, що окупанти намагаються врятувати Кримський міст. Ворог посилив оборону мосту та постійно перекидає кораблі з порту в порт. Однак ворог намагається уникати заходу в Севастополь, бо ЗСУ час від часу атакують цілі.

Пізніше у ВМСУ зазначили, що ніякий захист не допоможе окупантам та натякнули на удари по Кримському мосту. Українські сили не приховують, що Кримський міст, який є основним логістичним маршрутом окупантів на півдні, залишається ціллю ЗСУ для завдання ударів.

Згодом у ГУР спрогнозували сценарій остаточного знищення Кримського мосту. За прогнозом, ситуація з Керченським мостом вирішиться "тоді, коли потрібно".

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