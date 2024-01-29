Аварія військового Іл-76 РФ: у ГУР рознесли брехливу заяву Путіна

Володимир Путін злукавив, коли коментував ситуацію навколо катастрофи літака Іл-76.

https://glavred.net/ukraine/krushenie-voennogo-il-76-rf-v-gur-otvetili-na-lzhivoe-zayavlenie-putina-10537088.html Посилання скопійоване

Андрій Юсов прокоментував заяви Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін бреше, коли стверджує, що російська ППО ніколи не збивала своїх літаків, заявив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, під час засідання Ради безпеки ООН країна-агресор Росія не надала жодних подробиць і доказів того, що на борту військово-транспортного літака Іл-76, який упав у Бєлгородській області, перебували українські військовополонені. Про це представник ГУР сказав в ефірі Радіо Свобода.

"Ми дійсно розраховували, що там, окрім потоку якихось пропагандистських заяв, буде надано фактаж. Ми нічого нового не побачили, тому слідство триває. Що стосується долі цих людей, звісно, ми маємо докласти всіх зусиль, щоб з'ясувати її, це обов'язково буде зроблено. І тема з міжнародним розслідуванням для України точно не закрита", - зазначив він.

відео дня

Співрозмовник також пояснив, що Путін злукавив, коли коментував ситуацію навколо катастрофи літака Іл-76.

"По-перше, неодноразово фіксували "дружній вогонь" і збиття російськими засобами протиповітряної, протиракетної оборони російських літаків у різних куточках і РФ, і окупованих територій, поруч із лінією фронту", - нагадав він.

Юсов також додав, що якщо говорити про систему "свій-чужий", то вона не завжди спрацьовує, а в разі розрахунків переносних комплексів, якими "насичений Бєлгород", це взагалі не є аргументом, а є "просто виправданням".

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Катастрофа Іл-76 у РФ

Раніше Кирило Буданов розкрив несподіваний нюанс щодо катастрофи Іл-76 у РФ. Ситуація з падінням Іл-76 у РФ залишається до кінця незрозумілою, підкреслив начальник ГУР.

Низка російських ЗМІ поширили заяви російських чиновників про те, що на борту Іл-76 нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін.

У ГУР підтвердили лише те, що на 24 січня планувався обмін полоненими і він поки що не відбувається.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що росіяни грають із життями українських полонених, із почуттями рідних і з емоціями українського суспільства. Президент наголосив, що потрібно встановити чіткі факти в інциденті.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.