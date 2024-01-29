УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Аварія військового Іл-76 РФ: у ГУР рознесли брехливу заяву Путіна

Олексій Тесля
29 січня 2024, 14:54
Володимир Путін злукавив, коли коментував ситуацію навколо катастрофи літака Іл-76.
Путін, Юсов
Андрій Юсов прокоментував заяви Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін бреше, коли стверджує, що російська ППО ніколи не збивала своїх літаків, заявив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, під час засідання Ради безпеки ООН країна-агресор Росія не надала жодних подробиць і доказів того, що на борту військово-транспортного літака Іл-76, який упав у Бєлгородській області, перебували українські військовополонені. Про це представник ГУР сказав в ефірі Радіо Свобода.

"Ми дійсно розраховували, що там, окрім потоку якихось пропагандистських заяв, буде надано фактаж. Ми нічого нового не побачили, тому слідство триває. Що стосується долі цих людей, звісно, ми маємо докласти всіх зусиль, щоб з'ясувати її, це обов'язково буде зроблено. І тема з міжнародним розслідуванням для України точно не закрита", - зазначив він.

відео дня

Співрозмовник також пояснив, що Путін злукавив, коли коментував ситуацію навколо катастрофи літака Іл-76.

"По-перше, неодноразово фіксували "дружній вогонь" і збиття російськими засобами протиповітряної, протиракетної оборони російських літаків у різних куточках і РФ, і окупованих територій, поруч із лінією фронту", - нагадав він.

Юсов також додав, що якщо говорити про систему "свій-чужий", то вона не завжди спрацьовує, а в разі розрахунків переносних комплексів, якими "насичений Бєлгород", це взагалі не є аргументом, а є "просто виправданням".

Хто такий Андрій Юсов

Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Катастрофа Іл-76 у РФ

Раніше Кирило Буданов розкрив несподіваний нюанс щодо катастрофи Іл-76 у РФ. Ситуація з падінням Іл-76 у РФ залишається до кінця незрозумілою, підкреслив начальник ГУР.

Низка російських ЗМІ поширили заяви російських чиновників про те, що на борту Іл-76 нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін.

У ГУР підтвердили лише те, що на 24 січня планувався обмін полоненими і він поки що не відбувається.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що росіяни грають із життями українських полонених, із почуттями рідних і з емоціями українського суспільства. Президент наголосив, що потрібно встановити чіткі факти в інциденті.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Володимир Путін ГУР війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Боррель - про війну в Україні: інтенсивність зростає, не бачимо світла в кінці тунелю

Боррель - про війну в Україні: інтенсивність зростає, не бачимо світла в кінці тунелю

16:26 Світ
Зеленський - Німеччині: ваша зброя вам навряд допоможе, якщо Україна впаде

Зеленський - Німеччині: ваша зброя вам навряд допоможе, якщо Україна впаде

16:02 Україна
ЗСУ просунулись вперед і розширили плацдарми на лівому березі Дніпра

ЗСУ просунулись вперед і розширили плацдарми на лівому березі Дніпра

16:00 Україна
Всі головні новини

Останні новини

16:26

Путін поїде в Туреччину на зустріч з Ердоганом: збираються говорити про Україну

16:25

Виїхав за хабар і вважає, що "Україну продали": ЗМІ розповіли про втечу Влада Ями

16:05

ССО рознесли опорні пункти росіян на півдні та встановили прапор УкраїниВідео

16:02

Зеленський - Німеччині: ваша зброя вам навряд допоможе, якщо Україна впаде

16:00

ЗСУ просунулись вперед і розширили плацдарми на лівому березі Дніпра

Чи претендує Україна на Кубань, Білгород і Воронеж: Огризко – про "історичний" указ ЗеленськогоЧи претендує Україна на Кубань, Білгород і Воронеж: Огризко – про «історичний» указ Зеленського
15:57

"Окупує за три дні": у Раді назвали нові ймовірні цілі Путіна в ЄвропіВідео

15:37

ЗСУ потужно знищують бронетехніку росіян: розвідка Британії вразила числом втрат

15:30

Зеленський запропонував Німеччині перераховувати допомогу біженцям через Україну

15:10

На фронті загинув "український Еней", актор Федінчук

Реклама
15:04

Чим небезпечна прострочена мелена кава: чи можна вживати такий продукт

15:04

"Клітка під сонцем": журналіст розповів, як "Бі-2" сидять у в'язниці в Таїланді

14:54

Аварія військового Іл-76 РФ: у ГУР рознесли брехливу заяву Путіна

14:53

"Друг Путіна" здав назад: у Орбана готові до компромісу щодо 50 млрд євро для України

14:51

"Це паркани трупів один на одному": Зеленський про втрати окупантів в Авдіївці

14:30

"Найближчим часом": у ГУР анонсували новий обмін полоненими з РФ

14:25

Чому в Європі поганий інтернет: прості відповіді здивують навіть досвідчених людей

14:21

Досвідчені господині завжди зберігають пару цибулин у морозилці: навіщо вони так роблять

14:14

Що не можна заморожувати у морозильній камері: відповідь здивує кожногоВідео

14:00

Жебрак і в кредитах: продюсер розповів про фінансовий стан Кіркорова

13:58

Засідка ЗСУ і "море" вогню: під Куп'янськом бронеколону РФ спалили ПТКРами й дронами

Реклама
13:53

З яких регіонів може початися розпад РФ: Яременко зробив прогнозВідео

13:50

Favbet Foundation передав ЗСУ на передову черговий повнопривідний позашляховик Nissan

13:50

В Україні злетить тариф на електроенергію: коли очікувати підвищення

13:48

Місячний календар на лютий: коли найкраще планувати весілля і стригтися

13:31

Чому США потрібно знайти гроші, щоб дати Росії "по кумполу"Погляд

13:05

"Дорого обійдеться": Зеленський відреагував на відмову надати ракети Taurus

13:03

Будуть плюсові температури і сонячна погода: синоптик назвала дату потепління

12:56

Церковне свято 30 січня: що не можна робити на Трьох Святих

12:54

Евакуація Путіна: у Мережі розповіли про секретний підземний об'єкт під МосквоюВідео

12:53

Телеведучий Бєдняков жорстко потролив втікача Влада Яму архівним фото з Маямі

12:49

Надзвичайно смачна та неймовірно бюджетна закуска: рецепт, який підкорив мільйонерівВідео

12:39

Урожаю точно не буде: що не можна садити поруч із картоплею

12:21

Брежнєва відреагувала на звинувачення "пластикової" Боні в заняттях ескортом

12:18

Українці в РФ матимуть право на самовизначення: Огризко пояснив указ Зеленського

12:14

"Не буде 5-10 років": полковник розповів, коли Росія покине територію України

12:01

"Є єдиний спосіб зупинити Путіна": очільник МЗС Литви назвав головну умову

12:00

Перерахунок пенсій, курс долара і тариф на світло: яких змін чекати з 1 лютогоВідео

11:57

Що дійсно потрібно в пологовий будинок: прості поради для майбутніх мам

11:52

Гороскоп Таро на лютий 2024: Козерогам - завершення, Водоліям - прибуток, Рибам - подарунокВідео

11:38

У РФ важкі втрати: ЗСУ відбили важливі позиції в Авдіївці – карта боїв

Реклама
11:28

Росіяни розбомбили виробництво ракет в Україні: хто здав його координати

11:15

Чому не можна підмітати вночі: 3 причини, які вас точно переконають

11:05

"І РФ, і Україна все більше виснажені": екскомандувач НАТО дав прогноз, як закінчиться війна

10:55

Китайський гороскоп на 30 січня: Коню - романтичні мрії, Мавпі - насичений день

10:54

Гороскоп Таро на лютий 2024: Терезам - ревнощі, Скорпіонам - радість, Стрільцям - вибірВідео

10:36

"Є люди, які 700 днів на полі бою": Зеленський висловився про демобілізацію

10:35

"Абсолютно неправильно": Зеленський жорстко висловився щодо "облав" ТЦК

10:07

Копія Фріске: колишній чоловік померлої зірки показав сина, який підріс

09:55

"Ми в дуже складному моменті": Зеленський оцінив, чи закінчиться війна у 2024 роціВідео

09:45

Гороскоп на лютий 2024: Ракам час щось змінювати, Рибам - самотність

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти