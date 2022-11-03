УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Загроза наступу Росії на Київ з Білорусі: у ЗСУ мають намір випередити ворога

3 листопада 2022, 13:15

В армії України докладають максимум зусиль для того, щоб протистояти можливому новому наступу військ РФ на Київ, сказав Олексій Громов.

Київ, армія рф
Якщо війська РФ підуть на Київ, для українців це не буде таємницею - Громов / Колаж Reuters

У ЗСУ докладають максимальних зусиль для протистояння можливому наступу окупантів Росії на Київ. Споруджуються оборонні редути не тільки в межах столиці, а й на всіх напрямках, де може атакувати ворог. Українські війська спробують випередити противника. Військових операцій на території інших держав не буде, йдеться про захист своїх кордонів. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Під час брифінгу Міноборони у четвер, 3 листопада, він розповів про те, що споруджуються оборонні рубежі не тільки в межах Києва, а й на тих напрямках, де ворог намагається погіршити обстановку.

"Оборонні позиції створюються не тільки в межах Києва. Оборонні позиції створюються в тих містах, звідки ми відчуваємо спроби противника дещо погіршити ситуацію", - зазначив Громов.

Також він сказав, що ЗСУ докладуть зусиль, щоб не допустити захоплення окупантами територій України та випередити ворога. Йдеться не про військові операції в Білорусі чи інших державах, а про стійкий захист своїх державних кордонів.

"Але ми будемо докладати зусиль, щоб випередити противника в спробі захопити наші території. Це не означає, що ми будемо вести бойові дії на території республіки Білорусь, або на іншій території. Це, перш за все, стійкий захист своїх кордонів", - додав Олексій Громов і підкреслив, що для населення не буде таємницею, якщо війська РФ перейдуть до наступу на Київ.

Загроза повторного наступу військ Росії на Київ

У МВС України попереджали, що якщо окупанти РФ знову підуть в атаку на Київ з території Білорусі, ЗСУ завдадуть удару по російських загарбниках прямо на кордоні. Росіяни тоді зазнають великих втрат.

Радник Офісу президента Олексій Арестович припустив, що Москва може кинути на Київ угруповання військ, яке створюється в Білорусі. На його думку, наступ росіян може відбутися ближче до Нового року.

Заступник начальника Головного оперативного управління ЗСУ Олексій Громов говорив, що російська армія може атакувати на заході кордону між Білоруссю і Україною.

Проте метою РФ може бути не Київ, а ліквідація шляхів логістики, за якими Україна отримує військову допомогу від Заходу.

Дивіться відео Главред - Гозман розповів, коли можуть остаточно посипатися війська РФ в Україні

Інші новини:

новини Києва ЗСУ війська Росії війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:38

Вуса і декольте нарозхрист: дочка Варум і Агутіна вразила зовнішнім виглядом

14:26

У США запропонували Україні відмовитись від територій: Подоляк жорстко розніс такий закликВідео

14:22

Чому Іран не припинить постачання зброї Росії: експерт назвав дві причиниВідео

14:05

Денис Казанський. Ердоган дав Путіну смачного ляпасаВідеоблоги

13:54

"Не отримають Ладу": у РФ родичам не віддають тіло "демілітаризованого" окупанта

Реклама
13:49

Блокування зернового коридору й удари по енергооб’єктах України – це останній аргумент Путіна – МаломужВідео

13:43

"Вкрали все": Гарік Кричевський розповів, що зробили росіяни з його будинком

13:33

Ракета HIMARS влучила в кабінет "голови": у Голій Пристані знищена будівля окупаційної адміністраціїВідео

13:15

Загроза наступу Росії на Київ з Білорусі: у ЗСУ мають намір випередити ворогаВідео

13:14

Всі були поранені та 12 годин йшли босоніж по полях: розвідник розповів, як з побратимами врятувався з полонуВідео

13:02

Зіткнення Ірану із Заходом загрожує Україні заморожуванням війни або поступками Росії – Куса

13:00

Гороскоп на завтра, 4 листопада 2022: Дівам - обман, Терезам - неприємна розмова, Водоліям - витратиВідео

12:45

Олімпійський чемпіон Верняєв закликає до довічної дискваліфікації росіян і білорусів, які підтримують війну

12:45

Марія Бурмака розкрила подробиці трагічної смерті чоловіка, за якого виходила двічіВідео

12:18

Бійці ЗСУ розтрощили Панцир-С1 військ РФ: ЗРПК окупантів за $15 млн став металобрухтомВідео

11:50

З будівлі адміністрації в Херсоні зник прапор РосіїВідео

11:31

"Мамка ще огого!": співачка MamaRika похвалилася пружними формами в спідній білизні

11:22

Наречені, яким не пощастило: 7 жіночих імен, які роблять своїх власниць самотнімиВідео

11:22

Інтереси зовнішніх гравців щодо війни в Україні: чат з експертом-міжнародником Ілією Кусою

11:21

У МЗС рознесли слова Путіна про "гарантії" щодо зерна: Україна не брала на себе нових зобов'язаньВідео

Реклама
11:17

Жирний Басков розмазав соплі в ефірі у Корчевникова, шкодуючи російських 300-их

11:06

На Путіна чекає неминуча поразка: Ердоган закликав РФ вивести війська і терміново почати переговори - ЗМІ

10:59

День ракетних військ і артилерії і День інженерних військ: потужні привітання і картинки захисникам

10:55

Гороскоп на листопад-2022 для всіх: на Овна чекає успіх у грошах, а у Водолія буде руйнуватися життяВідео

10:50

"Тобі і твоїй шоблі скоро "звізда": Єфросиніна відповіла маразматику Соловйову

10:37

У Сніданку з 1+1 Оля Полякова розповіла про участь у грузинських Танцях з зіркамиВідео

10:32

ЗСУ "відкобзонили" однопрізвищника диктатора Франка

10:31

Військові невдачі РФ послаблять режим, з'являться умови для відсторонення Путіна від влади - МаломужВідео

10:27

Як оформити вікно без штор: найкращі ідеї для різних кімнат

10:11

"Поп-король вже не той": осиплий Кіркоров зганьбився на концерті

09:58

Конфлікт в елітах РФ: у Кремлі задумалися над "нейтралізацією" Пригожина - ЗМІ

09:36

У Кремлі серйозно думають про застосування "ядерки"?Погляд

09:34

ЗСУ б'ють війська РФ на полі бою: у жовтні ворог втрачав по 40 танків на день - розвідка БританіїВідео

09:20

У трьох областях аварійно вимикатимуть світло: в Укренерго розповіли, де не буде електрикиВідео

08:49

"Росія любить воювати взимку": експерт назвав 3 найважливіші фактори війни в найближчі місяціВідео

08:45

Почався зворотний відлік: через обстріли окупантів Запорізька АЕС повністю знеструмленаВідео

08:30

Чи можна додавати цукор в каву: ви здивуєтеся, коли дізнаєтеся відповідьВідео

08:17

"Бавовна" замість будильника: у Мелітополі вдарили по штабу окупантів

08:09

"Техніка їде з Білорусі, а не навпаки": аналітик РБ оцінив, чи підуть в атаку війська РФ з півночіВідео

07:08

ЗСУ готуються до нового наступу: у Міноборони розповіли, де на фронті "найгарячіше"

Реклама
06:42

"Путін буде намагатися покласти нашу енергетику": Жданов пояснив, що може врятувати Україну

06:29

Путін відгріб і проявляє дива миролюбності і кмітливостіПогляд

06:00

Путін на знеболювальних: з'явилися нові чутки про хвороби російського диктатораВідео

05:30

"На м'ясокомбінат": мобілізовані з Калінінграда шукають, де "напитися перед смертю"Відео

04:44

"Алкозалежна любителька лазень і мужиків": росіяни спустили на землю Волочкову, яка зарвалася

04:10

Кавоварка, кавоварка або турка: у чому найкраще готувати каву

03:35

Путіна в РФ можуть "перезавантажити" в ручному режимі – КлімкінВідео

03:20

Чудовий пиріг з лаваша за 100 гривень: бюджетний і швидкий рецепт ситної стравиВідео

03:00

РФ змінила цілі ракетних ударів: окупанти не хочуть повністю знищити електростанції - експертВідео

02:30

У драцени жовтіє, сохне та опадає листя: як врятувати рослину

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Свята
Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти