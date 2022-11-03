Загроза наступу Росії на Київ з Білорусі: у ЗСУ мають намір випередити ворога

Якщо війська РФ підуть на Київ, для українців це не буде таємницею - Громов / Колаж Reuters

У ЗСУ докладають максимальних зусиль для протистояння можливому наступу окупантів Росії на Київ. Споруджуються оборонні редути не тільки в межах столиці, а й на всіх напрямках, де може атакувати ворог. Українські війська спробують випередити противника. Військових операцій на території інших держав не буде, йдеться про захист своїх кордонів. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Під час брифінгу Міноборони у четвер, 3 листопада, він розповів про те, що споруджуються оборонні рубежі не тільки в межах Києва, а й на тих напрямках, де ворог намагається погіршити обстановку.

"Оборонні позиції створюються не тільки в межах Києва. Оборонні позиції створюються в тих містах, звідки ми відчуваємо спроби противника дещо погіршити ситуацію", - зазначив Громов.

Також він сказав, що ЗСУ докладуть зусиль, щоб не допустити захоплення окупантами територій України та випередити ворога. Йдеться не про військові операції в Білорусі чи інших державах, а про стійкий захист своїх державних кордонів.

"Але ми будемо докладати зусиль, щоб випередити противника в спробі захопити наші території. Це не означає, що ми будемо вести бойові дії на території республіки Білорусь, або на іншій території. Це, перш за все, стійкий захист своїх кордонів", - додав Олексій Громов і підкреслив, що для населення не буде таємницею, якщо війська РФ перейдуть до наступу на Київ.

Загроза повторного наступу військ Росії на Київ

У МВС України попереджали, що якщо окупанти РФ знову підуть в атаку на Київ з території Білорусі, ЗСУ завдадуть удару по російських загарбниках прямо на кордоні. Росіяни тоді зазнають великих втрат.

Радник Офісу президента Олексій Арестович припустив, що Москва може кинути на Київ угруповання військ, яке створюється в Білорусі. На його думку, наступ росіян може відбутися ближче до Нового року.

Заступник начальника Головного оперативного управління ЗСУ Олексій Громов говорив, що російська армія може атакувати на заході кордону між Білоруссю і Україною.

Проте метою РФ може бути не Київ, а ліквідація шляхів логістики, за якими Україна отримує військову допомогу від Заходу.

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