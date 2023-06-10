Ополченці Росії можуть увірватися до Криму, потрібно 10 тисяч військ - Світан

Добровольцям Росії знадобиться дуже багато зброї, щоб потрапити до Криму через територію країни-агресора РФ, вважає військовий експерт Роман Світан.

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Ополченці Росії могли б за літо дійти до Тамані і зайти до Криму, але сценарій поки що малоймовірний - Світан / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Російські ополченці Російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії можуть прорватися на Кримський півострів, якщо після звільнення Бєлгородчіни доберуться туди і вийдуть на Тамань. Однак наразі така операція можлива лише в теорії - для її реалізації потрібно більше 10 тисяч військ і дуже багато озброєнь з військторгів. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

В інтерв'ю Главреду він прокоментував звернення добровольців Легіону Свобода Росії до жителів окупованого Криму з проханням передавати їм дані про колаборантів. За словами експерта, ополченці дійсно можуть потрапити до Криму з території країни-агресора РФ.

"Не думаю, що добровольці Росії будуть працювати в Криму. Кримський півострів - українська територія, місце для дій Збройних сил України. Однак російські ополченці, які зараз знаходяться в Білгородській області, через Воронезьку і Ростовську області можуть зайти на Кубань, а далі просунутися до Краснодарського краю і на Тамань. Можливо, саме про це і кажуть добровольчі сили", - пояснив Світан.

За його словами, в теорії вони могли б вийти на Тамань і вже звідти зайти до окупованого Криму. Але це складна операція - знадобиться 10 тисяч військових і дуже багато озброєнь з військторгів.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

"Про просування з Білгорода в бік Тамані говорили люди, які висвітлюють просування ополченців. Теоретично вони дугою можуть вийти на Дон, далі за річку, за літо вийти на Тамань і зайти до Криму вже з боку Тамані. Але для реалізації подібних планів їм потрібен корпус чисельністю більше 10 тисяч військових, а на шляху просування знадобиться дуже багато військторгів, в яких доведеться купувати або брати в оренду озброєння. Звичайно, це складна операція. У теорії білгородські ополченці можуть дійти і до Сахаліну, але на це знадобиться 10 років", - підкреслив Роман Світан.

Повернення Криму в Україну

Речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов раніше заявив, що армія України зайде до Криму, коли на вулиці буде ще тепла погода.

Термінів військової операції ЗСУ на півострові в ГУР вирішили не називати.

У Центрі національного опору при ССО ВСУ розповіли, що окупанти Росії готують евакуацію на півночі Криму. Зокрема, вони збираються забрати вглиб півострова сім'ї колаборантів місцевих так званих "адміністрацій" і вивезти матеріально-культурні цінності.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що окупанти РФ обладнують захисні лінії не тільки біля Криму, але і на самому захопленому півострові. За її словами, дії вказують на можливі плани ворога щодо відступу вглиб Кримського півострова.

Дивіться відео, в якому Світан розповів, як добровольці Росії могли б потрапити до Криму:

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