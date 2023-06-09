Кремль віддасть Бєлгородчину, менти шукатимуть свою "валізку Путіна" - Світан

Агресору Росії потрібно 5-7 тисяч військ для врегулювання ситуації в Білгородській області, проте взяти їх нізвідки, зазначив військовий експерт Роман Світан.

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Москва здасть Білгородську область, окупантів з України вона перекинути не може - Світан / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Добровольці, які зайшли до Білгородської області, є збройними силами. Внутрішні війська країни-агресора Росії зупинити їх не зможуть. Окупантам потрібно близько 5-7 тисяч військ, щоб врегулювати ситуацію на Білгородщині, але забрати сили з окупованих територій України вони не можуть. У результаті Москва втратить контроль над регіоном. Про це заявив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Москва не зможе нічого зробити з ополченцями в Бєлгородській області, доки не перекине туди свої регулярні війська. Поліція в обстановці, коли добровольці є збройними силами, не в змозі зупинити їхне просування.

"Росія нічого не зможе зробити до тих пір, поки не перекине в Білгородську область свої регулярні війська з Українського фронту. Росгвардія-це менти. А менти, коли бачать танк, відразу шукають туалет-найближчу валізку, як у Путіна, або використовують все, що попадеться під руку. На чергу з танкового кулемета вони не полізуть. Будь-які силові структури за своїми бойовими можливостями не можуть зрівнятися зі Збройними силами.

Справа в тому, що ополчення Бєлгородської народної республіки, яке зайшло в регіон – це вже збройні сили. Вони знайшли танки для свого просування. Протистояти їм можуть виключно військові сили – менти тут не допоможуть, як би вони не називалися. Менти - вони і в Африці менти", - пояснив ситуацію Світан.

За його словами, російським окупантам потрібно 5-7 тисяч військ, щоб зупинити ополчення на Білгородщині. Однак вони не можуть забрати військові сили з України, оскільки ЗСУ на ослабленій ділянці ту годину ж підуть на прорив.

"І Росії для боротьби в Білгородській області потрібно перекидати туди обстріляні бойові частини. Підрозділи з Далекого Сходу, які укомплектовані строковиками, проблем не вирішать – їх розіб'ють. Москві потрібно відправляти військових з Українського фронту, але зняти війська звідти росіяни не можуть. Потрібно забрати мінімум 2-3 бригади – близько 5-7 тисяч осіб. Якщо Росія піде на такий крок, Україна отримає можливості для прориву на ослабленій ділянці фронту", - додав експерт.

Також він зробив прогноз, згідно з яким ситуація в Білгородщині призведе до затяжного конфлікту, а Москва, в результаті, здасть регіон.

"Росіяни потрапили у вилку. Вони будуть танцювати навколо проблеми Білгородчини, але толком нічого не зроблять. Подумають, що ополченці з поточною швидкістю просування можуть дійти до Уралу хіба що через 200 років, і віддадуть Білгородську область "на розтерзання". Відкладуть рішення на потім", - підкреслив Роман Світан.

Військова операція ополченців Росії в Білгородській області

Добровольчі військові формування Російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії проводять у Білгородській області операцію з демілітаризації регіону. Вони ведуть бої в Шебекінському районі.

За даними аналітиків DeepState, ополченці створили сіру зону на Білгородчині і контролюють там понад 10 квадратних кілометрів. Російські силові структури втратили контроль над кордоном з Україною на цій ділянці фронту.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що Москва не знає, що їй робити на Білгородщині. В інформаційному просторі РФ панують хаос, паніка і критика федерального центру.

Дивіться відео, в якому Світан розповів, чому ополченцям потрібно йти на Білгород:

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