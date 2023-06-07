Україна готова приймати біженців із Бєлгородщини - ГУР

Українська влада готова розглянути звернення про евакуацію з Бєлгородщини.

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Біженці із Бєлгорода можуть звертатись в Україну / колаж: Главред, фото: УНІАН, соцмережі

Активні бойові дії та внутрішні масові заворушення на Бєлгородщині продовжуються. Громадяни РФ з Легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" та частина місцевих мешканців повстали проти путінської влади.

"Бойові дії тривають. Декілька населених пунктів окупаційна ра**истська влада фактично залишила без контролю, намагаючись лише встановити вогневий контроль, а це означає завдання ударів з артилерії, реактивних систем залпового вогню по об’єктах власної цивільної інфраструктури і місцевих мешканців", - повідомив представник України Андрій Юсов ГУР МО України у Telegram-каналі ГУР України.

За словами Андрія Юсова, бійці "РДК" та Легіону "Свобода Росії" фактично виконують функцію озброєної самооборони на території Бєлгородщини.

Україна в належному порядку розгляне звернення про евакуацію цивільних з Бєлгородщини, якщо такі надходитимуть. Андрій Юсов відзначив, що кількість повстанців, які борються проти путінського режиму, зростає, а географія їхніх дій розширюється.

"Так звана "Російська Федерація" на сьогодні - це неспроможна держава, на території якої безліч конфліктів. Центральна влада - неадекватна, і події на Бєлгородщині абсолютно це демонструють. Все, що бодай трохи боєздатне, зосереджене на українських територіях, а на території росії - безлад, хаос, анархія і безвладдя. Це означає, що такі конфлікти можуть ширитись та набирати масштабів у різних куточках країни, яка називається РФ, в тому числі й в столичному регіоні", - підсумував Андрій Юсов.

Дивіться відео про те, як Росія почне забирати військових з фронту на Бєлгород:

Звільнення Бєлгородщини

Нагадаємо, що легіон Свобода Росії і РДК проводять операцію в Білгородській області для захисту українців. Російські ополченці проводять заходи зі створення "смуги безпеки" для захисту українських громадян, сказав представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

Боротьба РДК і Легіону Свобода набирає обертів, будуть нові походи в Росію. Рейд добровольців на Бєлгородщині показав вразливість кордонів країни-агресора Росії і хиткість режиму Путіна в Кремлі.

Ополченці Росії вдарили по МВС на Білгородщині та знищили техніку окупантів. Російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії проводять демілітаризацію Бєлгородської області і знищують військову техніку російських військ.

Ополченці прорвалися на Білгородщині, сіра зона вже майже 10 км2. Війська країни-агресора Росії не контролюють пункт пропуску на кордоні з Україною на Білгородщині, діяльність ополченців фіксують у Новій Таволжанці.

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