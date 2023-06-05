"Не керує СВО": у Мережі дізналися про реакцію Путіна на події на Бєлгородщині

Путін байдуже ставиться до ситуації в Бєлгородській області. За його словами, "там в основному українці живуть, нехай один одного "мочать".

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Володимир Путін байдуже ставився до ситуації в Бєлгородській області / Колаж: Главред, фото: скріншот

Російський диктатор Володимир Путін ігнорує ситуацію в Бєлгородській області РФ, звинувачуючи в ній військових і місцевого губернатора. При цьому ухвалювати будь-які рішення з цього питання не поспішає. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки РФ.

За даними каналу, 2 червня Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу РФ. Основною темою доповідей стала напружена ситуація в Бєлгородській області, де, за словами президента, "як до себе додому постійно сновигають ДРГ" і під постійними обстрілами опинилися кілька населених пунктів.

Генерал СВР повідомив, що раніше Путін байдуже ставився до ситуації в Бєлгородській області. За його словами, "там в основному українці живуть, нехай один одного "мочать", нестрашно".

На сьогоднішній день думка господаря Кремля мало змінилася і, попри погіршення обстановки на Бєлгородщині, він не поспішає з розв‘язанням проблем і вважає ситуацію в прикордонних областях - "в межах норми".

"За підсумками наради Путін не затвердив жодного рішення, і лише пообіцяв подумати над тими варіантами, які були запропоновані", - йдеться в повідомленні.

Генерал СВР зазначає, що в останні кілька місяців Путін лише обіцяє подумати і ухвалити якісь рішення щодо основних проблем, пов'язаних з так званою "спеціальною військовою операцією".

"І нічого не робить, відпустивши розв‘язання проблем на самоплив. Президент, на відміну від перших місяців війни, вже не вникає в проблеми на фронті, не бере участь в керівництві СВО і лише вимагає відчутних результатів", - додали на каналі.

Ситуація в Бєлгородській області

4 червня учасники організацій Російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії заявили, що заходять в передмістя населеного пункту Шебекіно, який розташований у Бєлгородській області країни-агресора РФ. Члени РДК повідомили, що заходять в передмістя з боями.

Також Російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії опублікували заяву, в якій повідомили про те, що в Бєлгородській області взяли в полон військових країни-агресора РФ. Ополченці запропонували губернатору Бєлгородщини В'ячеславу Гладкову, щоб він приїхав в Нову Таволжанку на переговори і пообіцяли передати йому двох полонених.

Гладков не прийшов на розмову з РДК і ЛСР. Ополченці прийшли до висновку, згідно з яким з владою спілкуватися безглуздо. Полонених вони передали Україні.

Дивіться відео - Колишній радник ОПУ Олексій Арестович розповів, що відбувається у Шебекіно Бєлгородської області:

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