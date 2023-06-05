Ополченці Росії "покришили" бойову техніку окупантів на Білгородщині

Добровольці Легіону Свобода Росії в Бєлгородській області застосували ударні дрони, за допомогою яких знищили декілька одиниць важкої техніки військ РФ.

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У Легіоні Свобода Росії заявили, що звільняють Бєлгородщину від режиму Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот відео ЛСР

Ополченці Росії продовжують свою військову операцію в Бєлгородській області. Вони знищили декілька одиниць бойової техніки військ країни-агресора РФ в районі контрольно-пропускного пункту Шебекіно.

Як повідомляє пресслужба Легіону Свобода Росії, бійці військового формування застосували ударні дрони, за допомогою яких на Білгородщині в районі Шебекіно було знищено декілька одиниць бойової техніки ворога – 2 танки, 1 БМП-3 і 1 БРДМ.

"Рухаємося далі до повного знищення режиму. Росія буде вільною!"- підкреслили бійці.

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У Ростовській області попрацювали партизани

Також бійці ЛСР показали, як партизани в Ростовській області організували вибух на залізниці.

"1 спалений дотла блок СЦБ — це перешкоди в роботі всієї залізничної інфраструктури області. Простим росіянам це доставить максимум легкі незручності, а ось військово-промисловий комплекс від запізнень і змін напрямку руху постраждає куди більше", - підкреслили ополченці.

Партизани організували вибух на залізній дорозі на Ростовщині

Бєлгородщина / Скріншот Главред

Військова операція добровольців Росії в Бєлгородській області

Військові підрозділи Російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії на Білгородщині проводять операцію, яка спрямована на демілітаризацію регіону. Добровольці ведуть бої в передмісті Шебекіно, Новій Таволжанці, а також інших населених пунктах області.

Згідно з оцінками аналітиків DeepState, ополченці в Бєлгородській області створили сіру зону в 10 квадратних кілометрів. Війська РФ втратили контроль над КПП Шебекіно на кордоні з Україною та Новою Таволжанкою. Уздовж кордону йдуть обстріли.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що Кремль не розуміє, які дії слід зробити в Бєлгородській області. В інформаційному просторі країни-агресора Росії розростаються хаос, паніка і критика Москви.

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