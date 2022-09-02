Україна ні з ким не повинна погоджувати звільнення своїх територій - Данілов

Олексій Данілов поставив крапку в питаннях щодо застосування далекобійної зброї / УНІАН

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов заявив, що Україна не повинна ні з ким погоджувати звільнення своїх територій.

Під час розмови журналістка Наталія Мосейчук запитала Данілова, чи погоджено зараз звільнення окупованого РФ українського півострова Крим, наприклад, з Лондоном, Вашингтоном, Варшавою або Берліном.

"Ми не повинні погоджувати звільнення наших територій. Якщо мова йшла про незастосування на певних етапах озброєння, яке ми отримали від США, по об'єктах на території Російської Федерації – це трохи інша справа", – пояснив Данілов.

Він підкреслив, що Крим ніколи не був російським – починаючи з тимчасової окупації півострова РФ в 2014-му, він все одно залишається нашою землею.

Також секретар РНБО заявив, що Україна у війні з агресором виконує найважливішу місію. За його словами, наше завдання зараз – не тільки відвоювання власної незалежності, а й запуск процесу деколонізації Росії, адже деякі із захоплених нею територій вже "хитаються".

Як повідомляв Главред, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Київ зобов'язався не використовувати зброю на території країни-агресора Росії, але обмежень щодо ударів по російських військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму партнери не накладали.

Крім того, глава Міноборони заявив, що Україна чекає на ухвалення в США політичного рішення про передачі Києву ракет ATACMS для реактивних систем залпового вогню HIMARS з дальністю пуску до 300 кілометрів. Американська далекобійна артилерія вже змінила хід бойових дій, а ракети зі збільшеною дальністю повинні принести українській армії ще більше переваг.

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