Коли Росія перестане загрожувати Україні: прогноз військового експерта / Reuters

Бійці ЗСУ зараз потужно контратакують на півдні країни, але українцям не варто очікувати блискавичних успіхів у війні проти російських окупантів. Таку думку в ефірі Апостроф TV висловив відомий військовий експерт Петро Черник.

У перспективі, каже фахівець, після того, як ЗСУ відвоюють захоплені РФ райони країни, Кремль все одно не полишить свої спроби захопити Україну.

На його думку, українське питання для путінського і всіх наступних режимів буде завжди залишатися актуальним ‒ якщо Росія збережеться в нинішньому вигляді і складі. Черник вважає, що українці зможуть хоч трохи розслабитися, тільки якщо в дійсність втілиться хоч один з чотирьох сценаріїв.

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"На мій погляд, ми по-справжньому видихнемо за чотирьох обставин. Перша - РФ розчленовується на 15-20 держав. Друга - у них забирають ядерну зброю. Третя - те, що утворюється на місці нинішньої РФ, якась умовна "російська республіка", буде відсічена від дармових ресурсів — нафти і газу — в Сибіру. Четверте - Україна вступає в НАТО", - сказав Черник.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов повідомляв про те, що система української протиповітряної оборони побудована в основному ще за часів СРСР і тому не може збивати абсолютно всі ракети, якими Росія обстрілює Україну.

За словами експерта, поки не закінчиться україно-російська війна, не тільки Київ, але і вся Україна буде жити з постійним відчуттям небезпеки.

Пізніше інший військовий експерт Микола Сунгуровський пояснив, при якій умові ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. За його словами, такі РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичною ракетою з дальністю 300 кілометрів. А без неї зруйнувати Кримський міст у ЗСУ не вийде.

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