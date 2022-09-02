76% росіян підтримують війну з Україною - опитування

Більшість росіян підтримують війну з Україною / Thinktanks.by

Більшість росіян - 76% - підтримують дії російської окупаційної армії в Україні, солдати якої захопили територію та вбивають цивільне населення. Про це свідчать результати опитування Левада-Центру, проведеного з 25 по 31 серпня.

Згідно з даними соцопитування, рівень підтримки дій ЗС РФ в Україні за літні місяці не змінився: 46% "виразно підтримують" дії російських збройних сил і ще 30% - "швидше підтримують".

Не підтримують війну Росії в Україні лише 17% респондентів.

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За результатами опитування, найбільша підтримка дій армії РФ в Україні спостерігається серед старшої вікової групи – 85%.

levada.ru

Відповідаючи на запитання, чи потрібно продовжувати військові дії або переходити до переговорів, суспільство розділилося практично порівну:

близько половини росіян (48%) вважають, що необхідно продовжувати військові дії;

44% впевнені, що слід почати мирні переговори.

levada.ru

Третина респондентів вважають, що такі люди, як вони самі, несуть моральну відповідальність за загибель мирних жителів і руйнування в Україні: 10% вважають, що "безумовно несуть", 23% - "в якійсь мірі несуть".

У той же час 60% опитаних росіян вважають, що на них немає відповідальності за наслідки війни в Україні.

levada.ru

Опитування Левада-центру проводилося 25-31 серпня 2022 року серед 1612 осіб у віці від 18 років.

Нагадаємо, раніше опитування, яке провела соціологічна служба Russian Field, показало, що 60% росіян виступають за новий наступ путінської армії на Київ.

Майже дві третини опитаних чоловіків (62%) заявили, що готові особисто взяти участь у цій війні, якщо їм випаде така нагода. Але ось бажаючих допомогти окупантам матеріально виявилося небагато - 67% взагалі не готові жертвувати власні кошти на підтримку бойових дій, а 12% згодні витрачати на це не більше тисячі рублів на місяць.

Як повідомляв Главред, ставлення до жителів Росії та Білорусі серед українців продовжує погіршуватися. У серпні негативно ставляться до росіян 81% українців, 52% погано ставляться до білорусів. До росіян, які живуть на території України, ставлення переважно нейтральне. Про це свідчать результати соціологічного дослідження групи Рейтинг.

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