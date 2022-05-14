Бійня на Зміїному: десятки вбитих і поранених окупантів звозять до Криму - ГУР

Острів Зміїний / Фото УНІАН

У тимчасово окупований Севастополь звозять убитих і поранених російських військових з острова Зміїний в Чорному морі.

Як повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України, з сорока зв'язківців збройних сил РФ, відряджених на острів Зміїний, живими повернулися вісім.

"Одночасно евакуйовано десять тіл загиблих. Всі вони військовослужбовці частини спецзв'язку Збройних сил РФ, яка дислокується в окупованому Севастополі. На сьогоднішній день в Севастопольському військовому госпіталі переповнені хірургії та травматології", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що у зв'язку з високим навантаженням в палатах встановлюється по сорок ліжок.

Крім того, через велику кількість поранених на території Криму активно ведеться кампанія з донорства крові.

"При цьому донором може стати хто завгодно – ніяких медичних документів не потрібно, обстеження не проводиться", - повідомили в ГУР.

Одночасно, як розповіли в розвідці, на "державні підприємства" півострова надійшло розпорядження окупаційної влади про відправлення до місцевих військкоматів певної кількості чоловіків.

"Їм пропонується підписати контракти зі збройними силами РФ терміном від трьох місяців до одного року. Обіцяють несення служби на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей", - сказано в повідомленні.

читайте такожРФ перетворює Зміїний на неприступну фортецю: з'явилися фото з підбитим катером Серна

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти намагаються перетворити захоплений острів Зміїний в Чорному морі в свій плацдарм.

На опублікованих кадрах видно підбитий минулого тижня російський десантний катер Серна, який затонув, поруч знаходиться ще один катер того ж типу. Також на знімку видно баржа з підйомним краном.

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