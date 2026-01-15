Червоний Хрест зганьбився заявою про удар по Бєлгороду: жорстка відповідь МЗС

Помилкова моральна еквівалентність між агресором і країною, яка захищається, є неприйнятною, підкреслив глава МЗС.

Сибіга жорстко відповів на повідомлення МКЧХ

Голова делегації МКЧХ в Україні буде викликаний до МЗС для пояснень

Помилкова моральна еквівалентність між агресором і країною, яка захищається, є неприйнятною, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Таку заяву він зробив у відповідь на повідомлення Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) щодо ударів по критичній інфраструктурі.

Як підкреслив глава українського зовнішньополітичного відомства, "ця заява - ганебна".

"Помилкова моральна еквівалентність між агресором і країною, яка захищається, є неприйнятною. На відміну від Росії, Україна діє в рамках міжнародного гуманітарного права і нашого невід'ємного права на самооборону. Не дивно, що репутація МКЧХ перебуває в кризі в результаті подібних заяв, які виправдовують російські військові злочини і ще більше підривають довіру до організації, особливо з огляду на її тривалу нездатність забезпечити систематичний доступ до українських військовополонених і цивільних осіб, незаконно утримуваних Росією", - заявив він.

Сибіга повідомив, що глава делегації МКЧХ в Україні буде викликаний до МЗС для пояснень.

"Я також запрошую людей, які написали і схвалили цю заяву, залишити свої теплі офіси, приїхати в Україну і провести день в холодному будинку. Можливо, до них повернеться відчуття реальності", - написав міністр.

Що передувало

Раніше в МКЧХ опублікували заяву, в якій зазначається, що "недавні удари по критично важливій інфраструктурі в Україні та Росії залишили мільйони людей майже без електроенергії, води та опалення на тлі низьких температур у Києві, Дніпрі, Донецьку, Бєлгороді та інших районах".

Важлива заява МЗС: попередження про плани РФ

З вини держави-агресора РФ тимчасово захоплена Запорізька АЕС станом на 27 вересня вже четверту добу залишалася без зовнішнього електропостачання. Росія фактично готує привласнення станції, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Він підкреслив, що це вже десятий випадок повного знеструмлення об'єкта, що стався в результаті дій російської сторони.

Раніше у Путіна влаштували істерику через запрошення Україною Червоного Хреста і ООН на Курщину. Цивільні мешканці на території Курської області отримували і отримують гуманітарну допомогу, підкреслили в МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ вдарила по машинах Червоного Хреста. В результаті російського удару загинули троє українців, ще двоє - отримали поранення.

Як раніше повідомляв Главред, в МЗС жорстко відповіли на істерику Орбана щодо України. У МЗС відреагували на чергову скандальну заяву прем'єр-міністра Угорщини.

Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

