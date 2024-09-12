РФ вдарила по машинах 'Червоного хреста': Зеленський жорстко відреагував - є загиблі

Внаслідок російського удару по машинах "Червоного хреста" загинули троє українців, ще двоє - отримали поранення, зазначив Володимир Зеленський.

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РФ вдарила по машинах "Червоного хреста" - є загиблі / Колаж Главред, фото: УНІАН, Володимир Зеленський / Telegram, Дмитро Лубінець / Telegram

Сьогодні, 12 вересня, російські окупанти завдали удару по машинах гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста на Донеччині. На черговий військовий злочин РФ відреагував у своєму Телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський.

Президент зазначив що наразі відомо про двох поранених, яким надається вся необхідна медична допомога. Також, внаслідок російського удару загинуло троє людей.

"Мої співчуття рідним та близьким. У цій війні все абсолютно очевидно: Росія несе зло, Україна захищає життя. І якщо хтось хоче чути "обидві сторони", то в Росії це сприймають лише як дозвіл убивати далі", - зазначив Зеленський. відео дня

Він підкреслив, що світова спільнота повинна реагувати жорстко та рішуче. Ні країни, ні міжнародні організації не можуть залишатися осторонь.

Зеленський додав, що лише спільними зусиллями можна змусити Росію припинити терор і шукати шлях до миру.

На інцидент відреагував і Омбудсман із захисту прав людини Дмитро Лубінець у своєму Телеграм-каналі. Чиновник дорікнув Міжнародному Комітету Червоного Хреста, що вони ніяк не відреагували на інцидент.

"Про обстріл уже відомо, але МКЧХ, так само як і МФЧХ — мовчать! Жодної реакції, засудження чи висловлення співчуття! Таким чином це мовчання лише прикриває злочинну політику РФ! МКЧХ має офіційно і публічно визнати порушення Росією норм Женевських конвенцій! Чи невже в МКЧХ повністю стають байдужими навіть до смертей власних співробітників? Чи наскільки бояться говорити правду?!", - написав він.

Він повідомив, що російський артилерійський обстріл був спрямований на село Віролюбівка в Донецькій області. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста перебували в вантажівці, яка доставляла гуманітарну допомогу.

Хто такий Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 12 вересня російська окупаційна армія здійснила атаку на місто Конотоп у Сумській області. Ситуація з електропостачанням у місті критична, енергетична інфраструктура сильно постраждала. За словами мера Артема Семеніхіна, удари були завдані по житловим кварталам у центрі Конотопа та його інфраструктурі, в результаті чого зникли світло і вода.

Тієї ж ночі російські окупанти атакували Київ за допомогою дронів "Шахед", це була вже сьома атака на столицю з початку місяця. Усі дрони були збиті на підльоті до міста, повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Також у ніч на 8 вересня Сумська область зазнала авіаудару, внаслідок чого були зруйновані будівлі, загинули люди. За інформацією Сумської обласної військової адміністрації, двоє людей загинули, ще четверо, включаючи двох дітей, отримали поранення.

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