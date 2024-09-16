У Путіна істерять через запрошення Україною Червоного Хреста та ООН на Курщину

Цивільні жителі на території Курської області отримували й отримують гуманітарну допомогу, підкреслили в МЗС.

https://glavred.net/ukraine/u-putina-isteryat-iz-za-priglasheniya-ukrainoy-krasnogo-kresta-i-oon-na-kurshchinu-10597424.html Посилання скопійоване

Дмитро Пєсков прокоментував заяву МЗС України / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Facebook/RedCrossUkraine, kremlin.ru

Міністерство закордонних справ України звернулося до Організації Об'єднаних Націй і до Міжнародного Комітету Червоного Хреста з пропозицією долучитися до заходів гуманітарного реагування в районах Курської області, що перебувають під контролем ЗСУ.

Як ідеться в заяві МЗС, Україна, дотримуючись усіх норм і принципів міжнародного гуманітарного права та прав людини, здійснюючи ефективний контроль в окремих районах Курської області, неухильно дотримується взятих на себе міжнародних зобов'язань у сфері міжнародного гуманітарного права, зокрема щодо захисту цивільного населення під час ведення бойових дій.

"Україна підтверджує неухильне дотримання взятих на себе міжнародних зобов'язань у згаданих сферах і готова надавати всебічне сприяння діяльності співробітникам ООН і МКЧХ на зазначених територіях", - сказано в документі.

відео дня

Водночас в українському зовнішньополітичному відомстві зазначають, що вже направили в ООН відповідну ноту.

"З перших днів Курської операції Сили оборони України як цивілізована європейська армія проявили високий професіоналізм і повне дотримання принципів міжнародного гуманітарного права. Цивільні жителі на території Курської області отримували й отримують гуманітарну допомогу, задоволення основних гуманітарних потреб, можливість виїзду з районів бойових дій. З огляду на гуманітарну ситуацію та необхідність належного забезпечення основоположних прав людини на території Курської області, МЗС України звернулося до ООН долучитися до заходів гуманітарного реагування на зазначеній території та направило ООН відповідну ноту", - пишуть українські дипломати.

МЗС також звернулося нотою до МКЧХ як гаранта міжнародного гуманітарного права з проханням узяти участь у заходах гуманітарного реагування та здійснювати моніторинг дотримання принципів міжнародного гуманітарного права відповідно до Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, додали в МЗС.

Істерична реакція Кремля

Прес-секретар глави Росії Дмитро Пєсков назвав "провокацією" запрошення Україною представників Організації об'єднаних націй і Міжнародного Комітету Червоного Хреста відвідати території Курської області РФ, які зараз контролюються ЗСУ.

"Ми розраховуємо на те, що подібні провокаційні заяви не сприйматимуться адресатами. Це чистого роду провокація", - цитують його російські пропагандисти.

Хто такий Дмитро Пєсков? Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ прорвали кордон РФ на новому напрямку. Українські сили "досягли південної околиці Веселого і практично взяли його під контроль", пише Forbes.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські сили просунулися в Курській області. Українські сили продовжують наступальні операції і просунулися біля кількох населених пунктів.

Як повідомлялося раніше, на Курщині підірвали розташування армії РФ разом із росіянами. Про успішну атаку розповіли бійці підрозділу "Khorne Group" 116-ї окремої механізованої бригади.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред