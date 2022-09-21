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"Крах кар'єри діда": Арестович пояснив, навіщо Путін оголосив мобілізацію у РФ

21 вересня 2022, 22:57

Катастрофа в РФ буде через неадекватну поведінку Володимира Путіна, впевнений радник ОП.

Алесей Арестович, Володимир Путін
Олексій Арестович пояснив рішення Володимира Путіна про мобілізацію / Фото Facebook, скріншот

Оголошення "часткової мобілізації" у РФ президентом Володимиром Путіним прокоментував радник Офісу президента Олексій Арестович.

На його думку, причиною стало бажання господаря Кремля не розлучатися з владою.

"Дід перед смертю захотів стати героєм у своїй спотвореній картині світу. Але не вийшло. Тепер стоїть питання про крах політичної кар'єри діда, а значить і життя. Тобто цей дід Путін привів Росію до катастрофи, але щоб не втратити пост президента, відправляє на вірну смерть десятки тисяч росіян. Що йому не допоможе", - пояснив представник ОП.

Він упевнений в тому, що катастрофа в Росії буде не через напад НАТО, а через ізоляцію, злидні і відсутність майбутнього через неадекватну поведінку Путіна.

"НАТО, українці і англосакси не погрожували РФ і жителям Донбасу. Саме путінська армія прийшла в Україну і вбила тисячі російськомовних громадян і знищила десятки населених в Україні. Російська армія послана захищати не Росію, а Путіна, яхти і палаци друзів Путіна. Путін - не Росія. І чим раніше це зрозуміють в Росії, тим меншу ціну доведеться платити в майбутньому за нормальне життя", — додав Арестович.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

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Володимир Путін часткова мобілізація Олексій Арестович
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