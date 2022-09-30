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Окупанти в котлі: ЗСУ оточили Лиман, росіяни тікають з міста - журналіст

30 вересня 2022, 12:53

Російські війська вже почали відхід з Лиману під ударами ЗСУ, з кількох ключових пунктів їх вибили.

ВСУ
ЗСУ просуваються в Донецькій області / Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська здали свої позиції в Дробишевому на півночі і Ямполі на південь від Лиману Донецької області, шансів утриматися у росіян в Лиманському районі немає, розповів військовий журналіст Юрій Бутусов.

Єдиний шлях втечі рашистів - в районі села Торське, при цьому траса знаходиться під вогневим контролем українських військ, пише він в Facebook.

"Якщо угруповання в Лимані вдасться повністю знищити на виході, у росіян не буде вистачати сил для організації оборони Кремінної і Сватового", - вважає журналіст.

Пізніше він уточнив, що російські війська вже почали відхід з Лиману під ударами ЗСУ, з декількох ключових пунктів їх вибили.

"Для прикриття противником виставлені заслони. Тепер питання, чи вдасться їх підрозділам в місті врятуватися, навіть якщо вони кинуть важке озброєння. Утримати місто противник не має жодних шансів", - додав Бутусов.

"Росіяни збирають весь наявний транспорт і формують в Лимані колони для прориву через села Зарічне і Торське. Єдиний шлях знаходиться під вогневим контролем ЗСУ, але очевидно, що росіяни будуть намагатися прориватися, рішення прийняті. Відхід основних сил, судячи з усього, противник планує робити сьогодні", - повідомив журналіст.

Він резюмував, що 20-та загальновійськова армія ЗС РФ зазнала поразки під Лиманом, а новий рубіж оборони противник намагається вибудувати вздовж траси Р-66 від Сватового до Кремінної.

Ситуація на Донбасі

У розвідці Великобританії заявили, що армія України продовжує свій наступ в Харківській області та в районі Донбасу.

Глава Українського Центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан зазначив, що після звільнення ЗСУ Ізюма Україна фактично отримує вогневий контроль над північчю Донецької та Луганської областей. Таким чином, Київ створює більш вигідні умови для нової битви за Донбас.

Раньше сили оборони України звільнили два села на Донеччині.

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Лиман Юрій Бутусов війна Росії та України
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