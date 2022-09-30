Окупанти потрапили в оточення: у ЗСУ розкрили деталі "котла" під Лиманом

Бійці ЗСУ оточують окупантів під Лиманом / Фото УНІАН

Збройні сили України на Лиманському напрямку в Донецької області проводять операцію по оточенню російського угруповання.

Операція знаходиться на завершальному етапі, повідомив Суспільному представник Східної групи військ Сергій Череватий.

"Операція саме по оточенню цього угруповання. Під вогневим контролем ЗСУ фактично всі підходи, логістичні шляхи противника, по яких він доставляв боєприпаси і живу силу", - сказав він.

Представник ЗСУ звернув увагу на те, що біля Лиману російська армія набагато сильніше укріплена, ніж на харківському напрямку.

"Якщо противника під Харковом "зламали" і він побіг, то біля Лиману він більш укріплений і підрозділи були достатньо підготовлені, мотивовані. Тому, це зайняло час, але наш Генеральний штаб і штаб на місцях переграв їх тактично: планування і здійснення операції, як військові високого рівня досвідченості, підготовки", - повідомив Череватий.

За його словами, зараз Генштаб не називає офіційно взяті населені пункти, тому що триває операція зі звільнення.

Ситуація на Донбасі

У розвідці Великобританії заявили, що армія України продовжує свій наступ в Харківській області та в районі Донбасу.

Глава Українського Центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан зазначив, що після звільнення ЗСУ Ізюма Україна фактично отримує вогневий контроль над північчю Донецької та Луганської областей. Таким чином, Київ створює більш вигідні умови для нової битви за Донбас.

Раньше сили оборони України звільнили два села на Донеччині.

Читайте ще: