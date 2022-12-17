Контроль над ядерною зброєю в обмін на гарантії безпеки: у ГУР поставили умову Росії

Гарантії Росії надасть цивілізований світ і сама Україна, тому немає сумніву в тому, що вони будуть дотримуватися, сказав представник ГУР Андрій Юсов.

Щоб отримати гарантії безпеки, Росія повинна виконати вимоги України - розвідка / Колаж УНІАН

Цивілізований світ і Україна можуть надати Росії гарантії безпеки в тому випадку, якщо вона припинить війну і передасть свою ядерну зброю під міжнародний контроль. Країна-окупант повинна вивести всі свої війська, відшкодувати збитки і притягнути до відповідальності злочинців. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.

В ефірі всеукраїнського марафону UA Разом він розповів про те, що Україна і західний світ готові надати Росії гарантії безпеки. Йдеться про угоду, подібну до Будапештського меморандуму. Оскільки безпеку Москві гарантуватимуть цивілізовані країни, порушень не виникне.

"Подібно Будапештському меморандуму. Але враховуючи, що такі гарантії будуть надавати цивілізовані країни, в тому числі Україна, вони будуть дотримуватися", - сказав Юсов.

Також він додав, що перемовини України з Росією, які включатимуть і гарантії безпеки, повинні базуватися на наступних принципах:

Виведення всіх окупаційних військ РФ з України

Відшкодування всіх збитків

Притягнення злочинців до відповідальності

Передача ядерної зброї під контроль міжнародного співтовариства.

Перемовини України та Росії

Директор ЦРУ Вільям Бернс раніше заявив, що директор агресора РФ Володимир Путін не має наміру вести перемовини і завершувати війну проти України.

На думку Бернса, Москва збирається не вести діалог, а воювати на виснаження.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк вважає, що жодних перемовин з Путіним бути не повинно, оскільки він недоговороздатний політик.

Очевидний варіант завершення війни - перемога України.

Міністр оборони Олексій Резніков підкреслив, що ЗСУ продовжать наступальну операцію для звільнення своїх територій. Війська чекають, коли промерзне грунт, і з'являться оптимальні умови для проведення наступу.

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