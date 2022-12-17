"Путін не хоче закінчувати війну": РФ не готова до переговорів і воює на виснаження – директор ЦРУ

Кремль не налаштований на серйозний діалог з Україною, натомість окупанти затягують війну і воюють на виснаження.

Директор ЦРУ заявив, що РФ не готова до переговорів і воює на виснаження/ УНІАН, сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін поки що не хоче вести серйозні переговори з Україною щодо завершення війни.

Щоб закінчити війну за допомогою переговорів, сторони повинні мати серйозний підхід. А от з боку Москви такого підходу зараз не видно. Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс в ефірі телеканалу PBS.

Він наголосив, що росіяни серйозно не налаштовані на реальні переговори.

Також Бернс додав, що Путін, очевидно не хоче зараз завершувати війну проти України і збирається воювати на виснаження.

"Я маю на увазі, що прямо зараз Володимир Путін показує всі ознаки того, що він не хоче відступати, він збирається продовжувати цю війну на виснаження стільки, скільки зможе", – зазначає директор ЦРУ.

Раніше військовий експерт Павло Нарожний зазначав, що російський диктатор Володимир Путін не налаштований завершувати війну. Фахівець вважає, що навіть смерть російського диктатора Володимира Путіна навряд чи поставить крапку у війні проти України.

Нагадаємо, російський правозахисник Марк Фейгін казав, що мрія диктатора РФ Володимира Путіна захопити Київ не здійсниться, адже, беручи до уваги темп просування російського окупаційного війська на інших напрямках, до столиці України загарбники можуть дійти хіба що через 20-30 років.

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