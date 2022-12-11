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"Рішення очевидне - перемога України": Подоляк заявив, що перемовини з Путіним неможливі

11 грудня 2022, 14:19
Європейські лідери ймовірно усвідомлюють, що директор країни-агресора РФ Володимир Путін є політиком, з яким неможливо домовитися, сказав Михайло Подоляк.
Михайло Подоляк, Володимир Путін
Путін прямо заявляє про свої плани зі знищення України - Подоляк / Офіс президента України, сайт Кремля

Глава Кремля Володимир Путін - політик, з яким домовитися неможливо. Ймовірно, такої ж думки дотримуються і європейські лідери. Він прямо говорить про свій намір знищити Україну, допоки його вимоги не будуть виконані. Питання завершення війни має бути очевидним - перемога Києва. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він сказав про те, що з Путіним домовитися не можна. Кремлівський глава держави-агресора прямо в ультимативній формі заявляє про намір знищити Україну.

На думку чиновника, аналогічної точки зору ймовірно дотримуються і європейські лідери, які ведуть діалог з Путіним.

"Путін абсолютно недоговороздатний. Думаю, це усвідомлюють всі європейські лідери, які періодично розмовляють з ним. Він прямо заявляє, що зневажає міжнародне право, хоче захоплювати території і вбивати українців, допоки його вимоги не виконають. Рішення очевидне: перемога України", - підкреслив Михайло Подоляк.

Війна Росії проти України

Британське видання Financial Times опублікувало статтю про те, що інтереси Заходу і України щодо перемовин з Росією можуть розійтися.

Західний світ побоюється застосування Москвою ядерної зброї у разі спроби української армії звільнити Крим.

Також журналісти навели цитату президента Володимира Зеленського. Він сказав, що Київ не збирається вести діалог з Москвою.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк вважає, що світу нема про що говорити з главою країни-агресора РФ Володимиром Путіним. За словами Подоляка, у Путіна вже немає політичних перспектив у своїй країні. Єдиний шанс Росії утриматися в існуючих кордонах – провести зміну еліт.

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі сказав, що Путін програв на війні з Україною в усіх напрямках. Але буде ще багато боїв. На думку Міллі, взимку і у ЗСУ, і в окупантів РФ буде час для проведення наступальних операцій.

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Інші новини:

Володимир Путін Михайло Подоляк війна Росії та України
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