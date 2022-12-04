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Путін здивований провалом РФ, він може змінити цілі в Україні – директор розвідки США

4 грудня 2022, 08:53

Довгострокові цілі диктатор РФ поки що змінювати не збирається, але він може змінити короткострокові.

Владимир Путин, российские военные
Путін може змінити цілі в Україні через провали російської армії/ сайт Кремля, Міноборони РФ

Російський диктатор Володимир Путін був здивований тим, наскільки швидко програє його армія у війні проти України. Тому він може скоротити свої короткострокові військові цілі у цій війні. Про зміну довгострокових цілей поки що не йдеться.

Про це заявила директор Національної розвідки США Евріл Хейнс під час виступу на щорічному Форумі національної оборони в Каліфорнії, пише Reuters.

"Можливо, Путін захоче скоротити свої короткострокові військові цілі, щоб повернутися до своїх планів за деякий час", – сказала Хейнс.

При цьому вона додала, що довгострокових планів щодо України Кремль не змінив.

Також Хейнс зазначила, що країна-агресорка РФ дуже швидко витратила свої військові запаси. У російській армії зараз фіксується нестача боєприпасів, низький моральний дух, проблеми із постачанням та логістикою.

За словами директора Національної розвідки США, досі незрозуміло, чи докладають Путіну станом на сьогодні про повну картину проблем, які є у російському війську.

Раніше повідомлялося, що ймовірно загальний темп військових операцій на сході України зросте у найближчі тижні. Це буде пов’язано зі змінами погодних умов. Через похолодання і замерзання землі виникнуть обставини, сприятливі для наступу. Про це розповіли аналітики американського інституту вивчення війни (ISW).

Нагадаємо, раніше радник Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що українські військові увійдуть до Донецька і звільнять місто. Успішний контрнаступ на цьому напрямку є "очевидною реальністю". Він заявив, що українських військових нічого не зупинить на шляху до звільнення Донецька.

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