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"Є чіткі аналізи розвідки": Подоляк розповів, коли закінчиться війна в Україні

10 грудня 2022, 22:06
Як зазначив Подоляк, є така ймовірність, що відповідальність для РФ настане ще до конвенційної перемоги українських захисників на полі бою.
'Є чіткі аналізи розвідки': Подоляк розповів, коли закінчиться війна в Україні
Подоляк дав прогноз закінчення війни в Україні / ОПУ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прогнозує, що війна в Україні закінчиться наступного року. За його словами, про це свідчить "математика війни" і чіткі аналізи розвідки. Подоляк наголосив, що у влади є дуже ефективна аналітична структура.

"Я не кажу про бойову частину того що робить ГУР, я кажу про аналітичну структуру з точки зору аналізу математики війни. І президент спирається на абсолютно чіткі аргументовані позиції, які надають і Збройні сили, і є додатково дуже великий обсяг інформації, який надає ГУР, а ще є об’єктивна інформація, яку надають наші партнери з точки зору оцінки спроможності російської ресурсної ", - сказав радник керівника Офісу президента в інтерв'ю Оbozrevatel.

Як зазначив Подоляк, йдеться про снаряди, ракети, бронетехніку, ремонтні потужності, мобілізацію, настрої суспільства.

"Ми пропонуємо росіянам, ми їм говоримо, дивіться зробіть наступні кроки і це будуть правильні кроки, вивели свої війська, добровільно пішли на трибунали і таким чином зберегли фізичне здоров’я, тому що якщо ви цього не зробите, тоді ми не зможемо вас більше побачити, тому що у вас будуть певні проблеми зі своїми громадянами, які прийдуть і будуть потребувати іншого формату відповідальності за цю програну війну", - зауважив Подоляк.

Він додав, що без різниці, хто буде при владі у РФ у момент програшу війни, оскільки після цього почнеться перехідний період. Але зберігається і ймовірність того, що відповідальність для РФ настане ще до конвенційної перемоги українських захисників на полі бою, але це непередбачуваний сценарій, який може бути як форс-мажор.

"Знову ж таки це сценарій, коли будуть нанесені певні тактичні поразки російській армії, ну тобто, вони не до кінця поки що розуміють після втечі з Херсону, після втечі з Харківської обл., що в принципі все вже йде незворотньо для них, вони ще не до кінця це розуміють", - пояснив Подоляк.

Війна Росії проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частину територій буде повернено військовим шляхом, а частину – дипломатичним. Водночас Кулеба зауважив, що наразі надто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

Раніше заступник міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов заявив, що Збройні сили України можуть зайти в Крим до кінця грудня, а вся війна з Росією закінчиться навесні 2023 року. Як зазначив Гаврилов, Україна ніколи не перестане битися до перемоги, незважаючи на ядерну загрозу з боку РФ.

Водночас директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак вважає, що після завершення гарячої фази війни протистояння російській армії буде тривати ще 10-15 років. Він наголосив, що Україні потрібно забезпечити належний оборонний потенціал, щоб не відбулося другої спроби повномасштабного вторгнення в Україну.

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війна в Україні Михайло Подоляк війна Росії та України
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