Контрнаступ ЗСУ: захисники "зв'язали" сили окупантів під Вугледаром

За літо ЗСУ звільнили від окупантів на цій "осі" щонайменше 125 квадратних км території.

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ЗСУ йдуть вперед / Колаж Главреда. Фото: 37 окрема бригада морської піхоти, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Бої в районі Великої Новосілки на захід від Вугледара після липневих успіхів ЗСУ стали менш інтенсивними, але відтік російських військ навряд чи відбудеться, вважає британська розвідка.

В X (Twitter) Міноборони Великої Британії повідомляється, що деяке "затишшя" у бойових зіткненнях на вказаній ділянці спостерігається протягом останніх чотирьох тижнів.

За літо Україна майже напевно звільнила на цій осі не менш як 125 квадратних кілометрів території.

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Разом з тим, ЗСУ на цій ділянці "зв'язали" сили 36-ї та 5-ї загальновійськових армій Східного військового округу Росії, не дозволяючи їм посилювати інші напрямки. Вони також залучили низку російських повітряно-десантних підрозділів.

"Хоча ця вісь стабілізувалася, російські війська, ймовірно, залишаться в оборонній позиції, щоб захиститися від можливих майбутніх наступальних операцій України", - вважають аналітики розвідки.

У Міноборони Британії вважають малоймовірним, що у найближчі шість тижнів відбудеться істотний відтік російських сил з цього напрямку.

Бої у Великій Новосілці та успіхи контрнаступу ЗСУ

У липні ЗСУ перехопили ініціативу на сході та півдні. Тоді ж у Генштабі повідомляли про успіхи ЗСУ на напрямках Мала Токмачка - Новопокровка та Велика Новосілка - Урожайне.

Повідомлялося, що ЗС РФ зосередили свої основні сили на Куп'янському напрямку, де українські воїни тримали оборону.

Всього за той час українські захисники відвоювали у окупантів ще кілометр на Мелітопольському напрямку.

Наразі запеклі бої продовжуються в районі залізниці Кліщіївки на Бахмутському напрямку. Після успішного просування ЗСУ ворог стягнув туди додаткові ресурси.

Крім того, успіхи ЗСУ зафіксовано північніше від населених пунктів Копані та Новопрокопівка Запорізької області.

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