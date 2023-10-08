"Зробимо все, щоб вам не знадобилися": українців закликали купувати генератори

Українцям слід посилити автономну роботу пристроїв, для використання якої потрібна електроенергія, сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

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Купуйте генератори на зиму, держава зробить все, щоб вони не знадобилися - Галущенко / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, depositphotos.com

Українцям на зиму потрібно купувати генератори і аналогічні прилади, щоб підтримувати автономну роботу пристроїв. Держава буде робити все можливе, щоб вони не стали в нагоді. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

В ефірі Ми-Україна він розповів про те, що українцям бажано придбати генератори, щоб підтримувати роботу пристроїв, для функціонування яких потрібна електроенергія.

За словами міністра, держава робитиме все, щоб такі пристрої людям не знадобилися.

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"Якщо є можливість, підсилюйте автономне функціонування, зробіть це. А ми, зі свого боку, разом з нашою ППО будемо робити все, щоб ця техніка вам не знадобилася", - підкреслив Герман Галущенко.

Дивіться відео, в якому Галущенко закликав українців купувати генератори:

Українцям краще купити про всяк випадок генератори - Галущенко / скріншот Главред

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