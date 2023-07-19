Ударні сили ЗСУ пішли вперед на півдні та відбили у РФ кілометр території

Противник продовжує зосереджувати свої основні зусилля на утриманні ротних опорних пунктів.

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ЗСУ просуваються на півдні / Колаж: Главред, Фото: 14 ОМБр Романа Великого, ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького

Підрозділи Сил оборони України на Мелітопольському напрямку просунулися більш ніж на один кілометр, заявив спікер Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

"Констатуємо, що є просування ударних підрозділів наших частин - більше одного кілометра вздовж лінії фронту", - повідомив він в ефірі національного телемарафону новин.

Український військовий зазначив, що противник продовжує зосереджувати свої основні зусилля на утриманні ротних опорних пунктів, а також концентрує значні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

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Подробиці контрнаступу ЗСУ на півдні

Речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку уточнив, що наступальна операція угруповання "Таврія" триває на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

При цьому він пояснив, чому важливий контроль над селом Старомайське Донецької області. "Село Старомайорське - перш за все населений пункт, який височить над місцевістю. Тут є річка. Тобто це важлива панівна точка для вогневого контролю. Російські окупанти підтягнули сюди резерви, але програють вогневий контроль. Наші ударні підрозділи тут домінують", - додав Шершень.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше повідомлялося про те, що окупантів вибили з позицій на Бахмутському напрямку. Підрозділи Збройних сил України вибили російських окупантів з позицій під Оріхово-Василівкою на Бахмутському напрямку, повідомив представник Генштабу Андрій Ковальов.

Війська РФ у Маріуполі ставлять вогневі точки посеред звалища. Окупаційні війська агресора Росії в Маріуполі будують так звану "ешелоновану оборону" в надії зупинити Збройні Сили України.

Нагадаємо, ЗСУ пішли в контрнаступ на Донбасі: окупантів вибивають зі Старомайорського. Українські воїни продовжують наступальну операцію в Мелітопольському та Бердянському напрямках, повідомив представник Об'єднаного прес-центру Сил оборони України Таврійського напрямку майор Валерій Шершень.

Раніше повідомлялося, що на півдні ЗСУ прорвалися вперед і захопили нові рубежі на двох напрямках. На напрямках Мала Токмачка - Новопокровка і Велика Новосілка - Урожайне Сили оборони мали успіх і закріплюються на досягнутих рубежах, повідомив представник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

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