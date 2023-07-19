УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Ударні сили ЗСУ пішли вперед на півдні та відбили у РФ кілометр території

Олексій Тесля
19 липня 2023, 17:07 оновлено 19 липня, 17:10
78
Противник продовжує зосереджувати свої основні зусилля на утриманні ротних опорних пунктів.
всу
ЗСУ просуваються на півдні / Колаж: Главред, Фото: 14 ОМБр Романа Великого, ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького

Підрозділи Сил оборони України на Мелітопольському напрямку просунулися більш ніж на один кілометр, заявив спікер Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

"Констатуємо, що є просування ударних підрозділів наших частин - більше одного кілометра вздовж лінії фронту", - повідомив він в ефірі національного телемарафону новин.

Український військовий зазначив, що противник продовжує зосереджувати свої основні зусилля на утриманні ротних опорних пунктів, а також концентрує значні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

відео дня

Подробиці контрнаступу ЗСУ на півдні

Речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку уточнив, що наступальна операція угруповання "Таврія" триває на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

При цьому він пояснив, чому важливий контроль над селом Старомайське Донецької області. "Село Старомайорське - перш за все населений пункт, який височить над місцевістю. Тут є річка. Тобто це важлива панівна точка для вогневого контролю. Російські окупанти підтягнули сюди резерви, але програють вогневий контроль. Наші ударні підрозділи тут домінують", - додав Шершень.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше повідомлялося про те, що окупантів вибили з позицій на Бахмутському напрямку. Підрозділи Збройних сил України вибили російських окупантів з позицій під Оріхово-Василівкою на Бахмутському напрямку, повідомив представник Генштабу Андрій Ковальов.

Війська РФ у Маріуполі ставлять вогневі точки посеред звалища. Окупаційні війська агресора Росії в Маріуполі будують так звану "ешелоновану оборону" в надії зупинити Збройні Сили України.

Нагадаємо, ЗСУ пішли в контрнаступ на Донбасі: окупантів вибивають зі Старомайорського. Українські воїни продовжують наступальну операцію в Мелітопольському та Бердянському напрямках, повідомив представник Об'єднаного прес-центру Сил оборони України Таврійського напрямку майор Валерій Шершень.

Раніше повідомлялося, що на півдні ЗСУ прорвалися вперед і захопили нові рубежі на двох напрямках. На напрямках Мала Токмачка - Новопокровка і Велика Новосілка - Урожайне Сили оборони мали успіх і закріплюються на досягнутих рубежах, повідомив представник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

Більше новин:

ЗСУ війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

Ударні сили ЗСУ пішли вперед на півдні та відбили у РФ кілометр території

Ударні сили ЗСУ пішли вперед на півдні та відбили у РФ кілометр території

17:07 Україна
Росія готує "штурм" Запорізької АЕС: у розвідці попередили українців

Росія готує "штурм" Запорізької АЕС: у розвідці попередили українців

16:52 Україна
На Одещині у порту росіяни знищили 60 тисяч тонн зерна

На Одещині у порту росіяни знищили 60 тисяч тонн зерна

16:25 Україна
Всі головні новини

Останні новини

17:18

Удар по Одесі: в РФ нахабно намагаються виправдатися

17:09

Місячний календар на серпень 2023: в який день серпня не можна лікуватися і одружуватися

17:07

Ударні сили ЗСУ пішли вперед на півдні та відбили у РФ кілометр території

16:52

Росія готує "штурм" Запорізької АЕС: у розвідці попередили українців

16:44

Якщо їх немає, то вам не пощастило: навіщо потрібні отвори в пластикових вікнах

Україна швидко звільнить Крим, якщо США зважаться надати ATACMS - СелезньовУкраїна швидко звільнить Крим, якщо США зважаться надати ATACMS - Селезньов
16:25

На Одещині у порту росіяни знищили 60 тисяч тонн зерна

16:18

Це критичний момент, РФ не зможе відновити Кримський міст - Жданов

16:10

"Коридор" без РФ: зерновози можуть піти під конвоєм або через води країн НАТО

16:08

Мучать страшні сни: 5 способів, як позбутися від нічних кошмарів

Реклама
15:56

Перелякався Гааги: Путін відмовився їхати до Південної Африки

15:56

"Сьогодні Україна, завтра – будь-хто з нас": президент Чилі жорстко розніс РФВідео

15:38

"Займе роки": у Пентагоні спрогнозували передачу F-16 українським пілотам

15:30

Легко і швидко: дівчина поділилася, як почистити обробну дошку

15:18

"Сильний крок": Монатік розповів, який вибір зробила Лобода через Україну

15:04

Знайшла свого Марка Дарсі: акторка Рене Зеллвегер виходить заміж

14:59

Швидкість звільнення Криму залежить лише від одного фактора – СелезньовВідео

14:57

Росія вдарила по двох портах в Одесі: знищено зернові терміналиФото

14:47

Президент Бразилії осоромився заявою про війну і "наїхав" на Зеленського

14:22

"Два-три тижні і буде прес": Арестович похвалився тілом

14:21

Які квіти треба дарувати чоловікові: найкращий варіант, щоб не сконфузити одержувача

Реклама
13:58

Військовий експерт пояснив, чим і як можна знищити Кримський містВідео

13:48

Рік без Руслани Писанки: чоловік ведучої поділився спогадами про дружину

13:44

Що відбувається з "відпрацьованими" клонами Путіна: експерт розповів про "Удмурта"

13:34

ЗМІ: шлюб Меган Маркл і принца Гаррі "терпить крах"

13:32

Favbet Foundation передав ЗСУ на східний напрямок позашляховик Nissan Navara

13:14

Коли правильно хреститися в церкві: є 3 важливих моменти

13:11

Буде непросто: три знаки зодіаку, яким август принесе труднощі

13:03

"Не могли вирішити": пара дозволила собаці вибрати стать своєї майбутньої дитини

12:55

Іспанія передасть Україні танки Leopard та багато іншої військової техніки

12:53

Зеленський назвав мету удару РФ по Одесі: доручив посилити захист людей і портів

12:40

Джіджі Хадід заарештували за зберігання наркотиків

12:34

У чому користь помідора черрі: маленькі борці з серйозними захворюваннями

12:31

6 головних помилок, через які рис виходить несмачним: їх допускають всі

11:49

РФ може підірвати ЗАЕС: ексглава ГУР назвав мету Путіна у війні з Україною

11:46

Росіяни намагаються атакувати портову інфраструктуру Одеси - Гуменюк

11:27

Зустрічайте "Велике коло" - нове тревел-шоу про навколосвітню подорож від 1+1Відео

11:12

ЗСУ ліквідували "дуже засекреченого" російського полковника-окупантаВідео

10:59

У Болгарії чоловік хотів убити міністра оборони через підтримку України

10:50

Як не залишитися без консервації на зиму: чому здуваються банки і що робити

10:43

Смерть або усунення Путіна: ексспівробітник КДБ назвав роль двійників диктатораВідео

Реклама
10:35

Могильщик розповів, що відбувається з жіночими імплантами після смертіВідео

10:07

До Білорусі завезли шосту колону "вагнерівців": що відомо

09:57

Як позбутися від скрипу зубами уві сні: 5 речей, від яких потрібно відмовитися

09:47

Загинули в один день, рятуючи побратимів: війна забрала життя двох медиків-добровольців

09:36

Контрнаступ ЗСУ: окупантів вибили з позицій на Бахмутському напрямку

09:31

Наречена дізналася про зраду за день до весілля: нареченого чекала епічна помста

09:23

"Вдарився у релігію": після удару по Кримському мосту у Путіна помітили дивну поведінку

08:57

Навіщо Путіну потрібні двійники?Погляд

08:37

Гороскоп на завтра 20 липня 2023: Овнам пора збирати гроші, Ракам дадуть урок

08:35

Відкриті до нового досвіду: 5 знаків зодіаку, які легко заводять нові стосунки

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти