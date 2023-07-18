ЗСУ перехопили ініціативу на сході і півдні: в Міноборони заявили про просування

На півдні українські військові просунулися вперед і закріплюються на зайнятих рубежах. Також є просування біля Бахмута.

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ЗСУ перехопили ініціативу на низці напрямків сходу і півдня, розповіла Маляр/ колаж: Главред, фото: УНІАН, 14 ОМБр імені Романа Великого

Українські військові перехопили ініціативу на низці напрямків фронту на сході та півдні України. Зокрема, на сході наступ російських окупантів на Куп’янському напрямку наразі безуспішний. Там тривають бої, але ініціатива вже на нашому боці.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганни Маляр у Telegram. Вона повідомила, на яких напрямках вдалося просунутися українським військовим.

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Маляр розповіла, що захисники України, зокрема, змогли просунутися на південному фланзі довкола Бахмута.

"На південному фланзі довкола Бахмута сьогодні, як і всі попередні дні, було просування наших військ. На північному фланзі сьогодні тривали бої. Ворог намагається повернути втрачені позиції. Нашим бійцям доводиться мати справу зі щільним замінуванням та інтенсивним ворожим вогнем", – зазначила заступниця міністра оборони.

На півдні тривають наступальні дії українських військових на Бердянському і Мелітопольському напрямках. Маляр розповіла, що на напрямках Мала Токмачка-Новопокровка і Велика Новосілка-Урожайне захисники України мали успіх і закріплюються на досягнутих рубежах. Ініціатива на нашому боці.

"Задача ворога – зупинити наше просування. І вони докладають чимало зусиль для цього. Ворог у нас сильний. Тому нашим військам доводиться рухатись у надзвичайно складній обстановці. Крім того необхідно створити певні умови для подальшого просування. А це потребує часу. Згадайте звільнення Херсону – це теж був не один день", – підсумувала Маляр.

Війна в Україні

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський заявив, що незважаючи на те, що всі українці чекають від контрнаступу ЗСУ "швидких результатів", але швидкий результат контрнаступу неможливий. Генерал Сирський вважає, що в України все ще є одна явна перевага.

США виділяють для ЗСУ важливу зброю. Сполучені Штати найближчим часом оголосять про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,3 мільярда доларів. Пакет озброєнь включає в себе засоби протиповітряної оборони, системи протидії дронам, що вибухають безпілотники і боєприпаси.

Нагадаємо, Зеленський зробив заяву про територіальні поступки. Україна не погодиться на територіальні поступки для країни-агресорки Росії, а захищатиме життя усіх своїх людей стільки, скільки зможе. Наша держава не може віддати частину територій країні-окупанту, адже для нас однаково важливі усі території, заявив Зеленський.

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