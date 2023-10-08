Бояться втратити фланг: окупанти перекидають резерви на північ від Бахмута – ЗСУ

Загарбники намагаються пригальмувати наступ ЗСУ, і для цього застосовують контрнаступальні підрозділи.

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Окупанти перекидають резерви на північ від Бахмута/ колаж: Главред, фото: ОПБр імені Богдана Хмельницького, Міноборони РФ

Російські окупанти намагаються завадити захисникам України просуватися на північ від Бахмута.

Вони намагаються пригальмувати наступ ЗСУ, тому перекидають резерви на північ від Бахмута. Про це розповів очільник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що загарбники намагаються застосовувати на цьому напрямку контрнаступальні підрозділи, щоб не дати українським військовим змоги розвивати контрнаступ.

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"Ворог застосовує всі свої наявні сили та резерви, оскільки розуміє, що втрата цього флангу ще може обернутися для нього досить різними наслідками", – зазначив Євлаш.

Війна в Україні

Генштаб ЗСУ вранці 8 жовтня повідомляв, що війська РФ атакують у напрямку Куп'янська, у ЗСУ успіхи під Бахмутом. Сили оборони України продовжують свій наступ на півдні і сході, планомірно вибиваючи російських окупантів зі своїх територій, сказали у Генштабі.

Представник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зазначав, що восени і взимку війська РФ можуть застосувати рекордне число БПЛА Shahed. Країна-окупант Росія тільки за вересень застосувала проти України понад 500 безпілотних літальних апаратів, сказав Ігнат.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що РФ хоче використати війну в Ізраїлі проти України. У Росії розраховують на те, що через ситуацію в Ізраїлі світ на якийсь час відвернеться від України.

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