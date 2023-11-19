"Трупи вивозять КамАЗи": ЗСУ влаштували росіянам пекло в Авдіївці – перехоплення ГУР

Один з учасників штурму Авдіївки розповів про те, що військові госпіталі окупантів переповнені.

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Росіян знищують під Авдіївкою / Колаж: Главред, фото: Facebook П. Жебрівський, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

У безуспішних спробах захопити Авдіївку Донецької області російські окупанти зазнають катастрофічних втрат.

При цьому командирам армії РФ байдужа доля своїх підлеглих. Про це йдеться в перехопленні, опублікованому Головним управлінням розвідки Міноборони.

Один з учасників штурму Авдіївки розповів про те, що військові госпіталі окупантів переповнені великою кількістю поранених росіян. За його словами, їх стільки багато, що частина лежить прямо на підлозі в коридорах, а деяких розподілили в цивільні лікарні.

"Нас тут взагалі не зрозуміло скільки тримати будуть. Хлопців везуть машинами кожен день. Я в цивільній лікарні, тому що там все забито - без рук, без ніг. 300 і 200 щодня вивозять звідти. Сюди везуть Авдіївку в основному з різних сторін", – розповів російський окупант.

Дивіться відео - окупанти розповіли про колосальні втрати під Авдіївкою:

Бої за Авдіївку

Раніше повідомлялося, що генерали РФ під Авдіївкою ставлять ультиматум своїм військам. Російські окупанти продовжують нести втрати під Авдіївкою Донецької області і проводять доукомплектацію своїх підрозділів, сказав Олександр Штупун.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Авдіївкою Росія запускає танки-камікадзе по позиціях ЗСУ. Оскільки російським військам не вдається взяти Авдіївку, вони роблять ставку на нову тактику і відправляють на позиції ЗСУ танки-камікадзе.

Війська РФ домоглися незначного просування в районі Авдіївки, вважають аналітики Американського Інституту вивчення війни. За оцінками ISW, загарбникам вдалося домогтися певного успіху в напрямку На північ від Авдіївського коксохіму і промисловій зоні на південно-східній околиці міста.

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