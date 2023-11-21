Від цієї битви залежатиме хід війни: росіяни почали штурм стратегічного міста

На Авдіївському напрямку російські окупанти активно ведуть штурмові операції вже другий місяць поспіль, зокрема, в районі коксохімічного заводу.

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На цьому напрямку бойових дій станеться перелом у війні / Колаж Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, 93 ОМБр Холодний Яр

Голова Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш розповів про напружену ситуацію поблизу міста, підкреслюючи, що оборонці знаходяться в складних умовах, але вдало утримують позиції. Про це він розповів в інтерв'ю NV.

"Найголовніше наше досягнення за цей період – те, що лінія оборони тримається, жодних проривів немає", – зазначив Барабаш.

Навіть при невеликому розширенні "сірої зони" стратегічно важливі об'єкти, включаючи коксохімічний завод, залишаються під контролем Сил оборони. Останнім часом ворог переважно проводить наступ піхотою, а зміна погодних умов на сході ускладнює їхню здатність використовувати техніку.

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"Бо ґрунти дуже важкі – так званий глинозем на нашому напрямку – і техніка стає. Не лише колісна, але й техніка на траках (гусенична – ред.) також просто не може їхати",– пояснив Барабаш.

Противник нині використовує в основному піхоту, і навіть ця чисельність значно зменшилася - з груп по 40 окупантів до 8–12 осіб. Ймовірно, їхні сили вичерпуються.

Водночас глава Авдіївської МВА вважає, що країна-агресорка ще має достатньо резервів. Ймовірно, штурм міста був політичним рішенням, тому окупанти продовжують наступ, доки зможуть. Проте саме Авдіївка може стати ключовою у зміні ситуації на фронті.

"Зупинити штурмові дії чи відвести війська, чи щось на кшталт такого – це має бути якесь політичне рішення або глобальний перелом у цій війні загалом. І чомусь у мене таке враження, що цей перелом буде саме на Авдіївському напрямку", – припустив Барабаш.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, росіяни готуються до третьої фази наступу на місто Авдіївка в Донецькій області з метою його оточення.

Офіцер Сергій Цехоцький з 59-ї окремої мотопіхотної бригади стверджує, що інформація про прорив української оборони в Авдіївці не відповідає фактичній обстановці.

Окупанти активно проводять воєнні операції в районі Авдіївки, завдаючи російським силам значних втрат у військовому та технічному плані. Генерал армії України та колишній керівник Служби зовнішньої розвідки (у період з 2005 по 2010 роки) Микола Маломуж вважає, що наступ росіян з метою оточення Авдіївки є "моментом істини" для кремлівського диктатора Володимира Путіна.

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