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Кому не будуть відключати світло: Кабмін розширив список

Марія Николишин
18 липня 2024, 15:36
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Буде покращено алгоритм, який забезпечить рівномірну черговість і тривалість вимкнень, додав Денис Шмигаль.
Кому не будуть відключати світло: Кабмін розширив список
Кому не будуть відключати світло / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

У населених пунктах у 20-кілометровій зоні біля кордону з Росією та Білоруссю не будуть вимикати світло. Обмеження також не будуть запроваджувати поблизу лінії фронту. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що стан енергетики - визначальний фактор життя окремих областей та країни в цілому.

"У цих умовах запит суспільства - це справедливість у розподілі наявної електроенергії. Уряд відповідає на цей запит і формує перелік критично важливих об’єктів, яким гарантується пріоритетне електропостачання. За результатом комунікації з ОВА конкретизуємо цей список", - заявив прем'єр.

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Як пояснив Шмигаль, до критично важливих входять об’єкти газо-, тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення, лікарні.

"Сьогодні також додаємо норму, що відключатись від світла не будуть населені пункти, а також об’єкти в 20-кілометровій зоні від кордону з Росією, Білоруссю та в 20 кілометрах прифронтової зони", - сказав глава уряду.

Шмигаль також додав, що буде покращено алгоритм, який забезпечить рівномірну черговість і тривалість вимкнень.

Кому не будуть відключати світло: Кабмін розширив список
Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Хто такий Денис Шмигаль?

Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ближче до осені графіки відключення електрики в Україні можуть стати більш щадними.

17 липня, в Енергоатомі повідомили, що до енергомережі України після планового ремонту підключили енергоблок-тисячник. У компанії додали, що завдяки оперативним діям українських атомників повернення енергоблока в штатний режим значно посилить українську енергомережу.

Додамо, що на тлі аномальної спеки в Україні діють жорсткі відключення світла - українцям доводиться жити без світла по сім і більше годин поспіль. Деякі експерти кажуть, що ситуація може покращитися вже цього тижня. Утім, більше шансів, що це трапиться наприкінці липня.

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