Відключення світла в Україні стануть ще довшими: енергетики дали прогноз на 18 липня

18 липня в Україні відключення світла будуть довшими, вже у низці областей збільшили обсяги виключень. Енергетики нагадують, що у більшості регіонів температура повітря сягає понад +30°С тепла.
Із 08:00 ранку в Україні діють чотири черги у Центральному, Північному і Дніпровському регіонах. Також негода залишила без світла 374 населені пункти в 6 областях, повідомили в "Укренерго".
"УВАГА! Через вихід з ладу обладнання на двох енергооб’єктах з 08:00 до 22:00 застосовані чотири черги відключень у м. Київ, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях. В інших областях обмеження діють згідно з анонсованим розкладом: з 16:00 до 22:00 - чотири черги, в інші години - три черги", - повідомили енергетики.відео дня
В "Укренерго" наголошують, що значний дефіцит енергії в енергосистемі України - результат 8 російських масованих атак, які ворог здійснив з початку року на об’єкти енергетики.
"Внаслідок цього країна втратила 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій. Така потужність дорівнює споживанню влітку у пікові години таких європейських країн як Нідерланди, Фінляндія або разом Словаччини та країн Балтії", - пояснили у пресслужбі.
Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Цієї ночі, із 02:00 до 05:00 для зменшення обсягу дефіциту "Укренерго" залучало аварійне постачання з енергосистеми Польщі.
"Через аномальну спеку та зростання споживання в Європі імпорт залишаться на зниженому рівні. Планується протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини загальним обсягом 23 561 МВт*год, з максимальною потужністю 1 232 МВт", - йдеться у повідомленні.
Відключення світла через негоду
- Через грозу та швальний вітер на ранок залишаються без енергоживлення повністю та частково 374 населені пункти у Київській, Волинській, Закарпатській, Житомирській, Сумській, Чернігівській областях.
- З інших причин на ранок залишаються знеструмленими 503 населені пункти.
- Через бойові дії: є знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській областях.
- З технічних причин: знеструмлювалися споживачі в Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській областях. Технічні причини відключень пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі.
Стан енергосистеми України: що відомо
Нагадаємо, що українців попередили про жорсткі графіки та максимальні терміни відключень світла. Споживання електроенергії в Україні в понеділок через спеку, за прогнозом, досягло максимуму. Обленерго, як і анонсувалося в неділю, для компенсації дефіциту енергії в системі застосовуватимуть графіки.
Володимир Омельченко повідомив, коли перестануть відключати світло в Україні. За його словами, вже з наступного тижня аномальна спека в Україні спаде. Крім того, існує ймовірність, що вийдуть з ремонту деякі енергоблоки, тоді можна буде активно використовувати.
Відключення світла в Україні можуть стати звичним явищем. Українські інженери шукають в Європі вживане обладнання з виведених з експлуатації електростанцій радянського типу, повідомляє видання The Economist. Однак, цьогорічні атаки країни-агресорки Росії знищили 9 гігават потужностей
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