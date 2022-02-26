На Київщині окупанти РФ снарядом зруйнували приватний будинок: загинули три людини

При проведенні пошукових робіт виявлені тіла загиблих людей.
У місті Бородянка Київської області в результаті попадання снаряда окупантів в приватний будинок, загинули три людини.
Як розповіли в ДСНС у Київській області, повідомлення про попадання снаряда в приватний житловий будинок в смт. Бородянка на вул. Центральній надійшло рятувальникам о 13: 38.
"Після прибуття встановлено, що в результаті попадання снаряда будівля повністю знищена, 1 жінка загинула на місці події", - наголошується в повідомленні.
За інформацією, в підвальному приміщенні можуть перебувати ще люди. При проведенні пошукових робіт виявлені тіла ще двох загиблих людей.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну вже призвело до загибелі 198 людей, серед них — троє дітей.
"За оперативними даними, від рук загарбників маємо 198 загиблих, з них — 3 дітей, 1115 поранених, серед яких 33 дитини", - написав у Facebook міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
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