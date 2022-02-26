У РФ заявили про підрив дамби, яка блокує воду в захоплений Крим

Російські окупанти в Херсонської області підірвали дамбу, яка заблокувала постачання дніпровської води в захоплений РФ Крим.

Відповідне відео було опубліковано ресурсами РФ.

Як інформують ЗМІ окупантів, з виїзним оглядом гідротехнічної споруди на кордоні Херсонської області та окупованого Криму побував глава маріонеткового "уряду" республіки Сергій Аксьонов.

Додамо, що згідно з низкою повідомлень ця інформація виявилася фейком.

Раніше мер Херсона ігор Колихаєв заявив, що над містом висить український прапор.

За його словами, в Херсоні вже курсують тролейбуси і потроху почали прибирати місто.

"Повідомлення про" воду по годинах" - фейк, водопостачання для городян працює в звичайному режимі", - додав він.

Припинення водопостачання Криму

Росія у березні 2014 року захопила український Крим. До захоплення Криму Росією вода надходила на півострів з Дніпра по Північно-Кримському каналу. Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді.

У квітні 2014-го Київ припинив подачу води у Крим. Влада України неодноразово зазначала, що подачу води в Крим буде відновлено, коли півострів повернеться під контроль Києва.