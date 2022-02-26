Meta блокуватиме у Facebook фейкові акаунти для допомоги Україні

Meta блокуватиме у Facebook фейкові акаунти / сайт Meta

Компанія Meta (організація, що управляє найпопулярнішою світовою соцмережею Facebook) заявила про підтримку України і те, що буде блокувати підроблені або шахрайські акаунти, а також в обмеженні поширення інформації. Про це повідомляють представники Центру протидії дезінформації при РНБО.

"Саме така співпраця в надскладний для України час допомагає протистояти інформаційному терору ворога і посилює національну безпеку нашої держави", – йдеться в тексті.

читайте такожВідключення електроенергії через вторгнення РФ: в Укренерго відповіли на фейк

Нагадаємо, раніше в НБУ повідомили, що всього лише за одну добу на допомогу Збройним силам України небайдужі люди перерахували майже 300 мільйонів гривень.

Гроші надходили на спецрахунок Національного банку, який був відкритий напередодні.

"За добу надійшло майже 300 млн гривень (в еквіваленті) на спецрахунок Національного банку, відкритий для збору коштів на підтримку Збройних сил України", - йдеться в повідомленні фінансового регулятора