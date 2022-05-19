Командування "зажимає" бойові виплати: рашисти відмовляються вмирати в Україні та біжать з фронту

Особовий склад ворога деморалізований, розповіли в Генштабі ЗСУ.
Російські окупанти деморалізовані, несуть значні втрати і відмовляються воювати в Україні.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому в Facebook.
"Особовий склад ворога деморалізований, обіцяні виплати за участь у бойових діях командуванням російських окупаційних військ не здійснюються", - сказано в повідомленні.
Відзначається, що особовий склад продовжує нести значні втрати в боях з Силами оборони України.
"Фіксуються випадки дезертирства окремих підрозділів окупаційних військ", - додали в Генштабі.
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Раніше повідомлялося про те, що активізувалися наступальні і штурмові дії російських окупантів на Донбасі.
Зазначається, що українські захисники за добу зуміли відбити ворожий наступ відразу на декількох напрямках.
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