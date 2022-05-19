Командування "зажимає" бойові виплати: рашисти відмовляються вмирати в Україні та біжать з фронту

Російські окупанти в Україні / facebook.com/Mikokuk

Російські окупанти деморалізовані, несуть значні втрати і відмовляються воювати в Україні.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому в Facebook.

"Особовий склад ворога деморалізований, обіцяні виплати за участь у бойових діях командуванням російських окупаційних військ не здійснюються", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що особовий склад продовжує нести значні втрати в боях з Силами оборони України.

"Фіксуються випадки дезертирства окремих підрозділів окупаційних військ", - додали в Генштабі.

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Раніше повідомлялося про те, що активізувалися наступальні і штурмові дії російських окупантів на Донбасі.

Зазначається, що українські захисники за добу зуміли відбити ворожий наступ відразу на декількох напрямках.

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