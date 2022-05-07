Командир і заступник командира полку, командир роти і майор: ЗСУ ліквідували російських офіцерів

Українські бійці не зупиняються і продовжують в спішному порядку ліквідувати різних офіцерів окупантів - причому різного ступеня високопоставленості.
Бійці ЗСУ продовжують знищувати російських загарбників, у тому числі і вельми високопоставлених. Як повідомляють в Управлінні стратегічних комунікацій українській армії, цього разу вдалося ліквідувати чотирьох російських окупантів з високими званнями.
Повністю цей невеликий список виглядає так:
- командир 872-го гаубичного самохідного артилерійського полку 127-ї мотострілецької дивізії, підполковник Федір Соловйов;
- заступник командира полку, підполковник Фезул Бічікаєв;
- майор Центру спеціальних призначень "Витязь" Леонід Махонін;
- командир 1-ї роти 155-ї окремої бригади морської піхоти, капітан Мурад Магомедов.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США надали Україні розвіддані про російські підрозділи, що дозволило ЗСУ ліквідувати багатьох генералів РФ.
Про це пише газета The New York Times з посиланням на відомості американських чиновників.
"Допомога в націлюванні є частиною секретних зусиль адміністрації Байдена з надання Україні розвідувальної інформації про поле бою в режимі реального часу. За словами офіційних осіб, ця розвідувальна інформація також включає пересування російських військ, отримані з недавніх американських оцінок секретного бойового плану Москви для бойових дій на Донбасі", - йдеться в повідомленні.
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