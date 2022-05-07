Командир і заступник командира полку, командир роти і майор: ЗСУ ліквідували російських офіцерів

ЗСУ ліквідували групу російських офіцерів / колаж УНІАН та ЗСУ

Бійці ЗСУ продовжують знищувати російських загарбників, у тому числі і вельми високопоставлених. Як повідомляють в Управлінні стратегічних комунікацій українській армії, цього разу вдалося ліквідувати чотирьох російських окупантів з високими званнями.

Повністю цей невеликий список виглядає так:

командир 872-го гаубичного самохідного артилерійського полку 127-ї мотострілецької дивізії, підполковник Федір Соловйов;

заступник командира полку, підполковник Фезул Бічікаєв;

майор Центру спеціальних призначень "Витязь" Леонід Махонін;

командир 1-ї роти 155-ї окремої бригади морської піхоти, капітан Мурад Магомедов.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США надали Україні розвіддані про російські підрозділи, що дозволило ЗСУ ліквідувати багатьох генералів РФ.

Про це пише газета The New York Times з посиланням на відомості американських чиновників.

"Допомога в націлюванні є частиною секретних зусиль адміністрації Байдена з надання Україні розвідувальної інформації про поле бою в режимі реального часу. За словами офіційних осіб, ця розвідувальна інформація також включає пересування російських військ, отримані з недавніх американських оцінок секретного бойового плану Москви для бойових дій на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

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