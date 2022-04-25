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Повернеться додому як вантаж 200: на Донбасі ліквідовано зрадника України родом із Севастополя

25 квітня 2022, 08:02

Після анексії Криму Кирило Костенніков підписав контракт з російською армією. Пізніше - отримав нагороди за війну в Сирії, тепер - приїхав вбивати українців.

Кирило Костеников
Кирило Костенніков був зрадником України / Фото Facebook, sevastopol.kp.ru

В Україні ліквідували зрадника України, який приєднався до окупантів після анексії Криму. В якості вантажу-200 в РФ відправився командир взводу Кирило Костенніков з Севастополя. Він був убитий на Донбасі.

Загибель окупанта підтвердили пропагандистські ЗМІ.

Кирило Костенніков був лейтенантом, командиром взводу управління (батареї) реактивної артилерійської батареї 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Чорноморського флоту.

Костенніков народився і виріс в українському Севастополі. Закінчив Севастопольську філію МДУ ім. Ломоносова із золотою медаллю і дипломом з відзнакою.

Кирило Костенніков
Кирило Костенніков / Фото sevastopol.kp.ru

Після анексії Криму підписав контракт з російською армією. Пізніше - отримав нагороди від Міноборони РФ (зокрема, медаль За бойові відзнаки) за війну в Сирії.

Відомо, що окупант закінчив офіцерські курси при Вищій військовій артилерійській академії ім. Михайлова у Санкт-Петербурзі.

читайте такожЗрадив Україну і був знищений в Маріуполі: зрадник з Донецька вже ніколи не повернеться додомуЗазначимо, батько Костеннікова навіть після смерті сина не перестав вірити пропаганді. За його словами, він упевнений в тому, що РФ "поставить переможну крапку в спеціальній військовій операції зі звільнення Донбасу та України від нацизму і фашизму".

Як повідомляв Главред, в Україні ліквідовано підполковника Збройних сил РФ Динара Хаметова - командира дивізіону 200-ї мотострілецької бригади 14-го армійського корпусу Північного флоту. Хаметов тричі по півроку був у відрядженнях в Сирії.

Раніше в Мережу потрапили імена особового складу армійської авіації, яка здійснює удари по мирному населенню України, руйнуючи інфраструктуру.

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