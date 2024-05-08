Кількість масованих атак на Україну раптово впала: Світан назвав причину

Росіянам зараз дуже складно навіть ціль визначити, пояснив експерт.

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РФ знову вдарила по Україні ракетами і Шахедами / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДержНС

Кількість масованих комбінованих атак Росії на Україну скоротилася через гарне маскування ЗСУ важливих об'єктів, через що у РФ спостерігаються проблеми з цілевказівками. Водночас у найближчі 3-4 дні слід очікувати повторення атаки РФ, вважає військовий експерт Роман Світан.

На думку Світана, головне завдання цих атак - знищення енергосистеми України. Сама по собі атака 8 травня, за словами експерта, була стандартною.

"Ми за останні два роки в режимі розосередження навчилися уникати масового ураження ракет. Тому росіянам зараз дуже складно навіть ціль визначити, як до неї підійти. Тому що ті цілі, які не можна перемістити, покриваються засобами ППО", - пояснив Світан в ефірі 24 каналу.

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Для росіян нині взагалі велика проблема - цілевказівка, упевнений експерт.

"Грубо - легальних військових і напіввійськових цілей для росіян все менше і менше, тому РФ переходить до геноцидних, терористичних ударів по цивільному населенню. Кількість ракетних атак падає саме через низьке цілевказання", - додав він.

Водночас, зазначив Світан, сьогоднішня атака - це не остання атака протягом останніх днів.

"Я думаю, буде повтор атаки. Може, і сьогодні вночі. Тобто, протягом 3-4 діб слід бути дуже акуратними. Особливо в нічний час", - висловився Світан.

Масований удар по Україні 8 травня - головне

У середу, 8 травня, російська окупаційна армія вкотре жорстоко атакувала Харків. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов заявив, що вибухи лунали в житловому районі міста.

У ніч на 8 травня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів і ударними БПЛА по території України. Атакували зокрема й столицю - Київ. Повітряна тривога тривала понад три години.

Під удар потрапили енергооб'єкти у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій та Івано-Франківській областях.

Зокрема, РФ атакувала газосховище на Львівщині. Також ракети РФ вдарили по теплостанції в Чевроноградському районі.

У зв'язку з обстрілами Росії в Україні сьогодні, 8 травня, масово вимикатимуть світло . В "Укренерго" зазначили, що це вже п'ятий масований ракетно-дроновий удар по об'єктах енергетики, починаючи з 22 березня.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964 р., м. Макіївка Донецької області) - український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон 2014 року, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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