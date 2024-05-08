Податки від 35 тисяч: розкрито деталі двох моделей "броні" від армії

Можливість "забронювати" себе від призову зʼявиться далеко не у всіх.

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Триває мобілізація в Україні / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, УНІАН

Верховна Рада розглядає дві моделі економічного бронювання від армії, розповів голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у коментарі Українській правді.

Запровадження "броні" депутати обґрунтовують потребою фінансово забезпечувати військових. Оскільки, зазначив Арахамія, міжнародну допомогу не можна розподіляти за таким призначенням, підвищення виплат бійцям ЗСУ відбуватиметься коштом податків і мит.

Перша модель "броні" - податки від 35 тисяч

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Перша модель передбачає, що розмір податків із зарплати військовозобовʼязаного має бути 35 тисяч грн. Ці гроші ітимуть на утримання одного бійця.

Друга модель - квоти на підприємства

Друга модель передбачає квоту на підприємство для військовозобовʼязаних.

"Наприклад, медіа. Умовно кажучи, у вас є 10% людей, яких можете забронювати. Хто це буде - керівник вирішуватиме самостійно", - відповів нардеп.

За цих людей сплачується мінімальну зарплата бійця щомісяця. Зараз мінімальна – 20 тисяч гривень, тобто 20 тисяч гривень за кожну заброньовану особу сплачується щомісяця. Це окремо від податків, уточнив Арахамія.

Закон про мобілізацію - основні положення / Інфографіка Главреда

Мобілізація в Україні - останні новини

11 квітня Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. ВР України ухвалила в другому читанні скандальний законопроєкт про мобілізацію. Рішення підтримали 283 нардепи. Загалом народні депутати внесли 4294 поправок до запропонованого урядом законопроєкту про мобілізацію.

Зокрема, військовозобов'язані громадяни повинні прибути в ТЦК і СП для уточнення своїх даних. А після цього їх обов'язково планують направити на ВЛК (навіть якщо їм надають відстрочку). Інформація про придатність до військової служби, яка визначається ВЛК, є одним із головних пунктів військово-облікових даних.

Тим часом МЗС України запровадили обмеження на отримання закордонних паспортів за кордоном для чоловіків від 18 до 60 років.

Окремо Кабмін розробляє документ єдиного зразка для призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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