Кількість людей з синьою 'засмагою' зростає: РФ на гідроциклі штурмує острів Нестрига

Росіяни можуть посилювати спроби захоплення острова та залучати більше техніки, зазначив речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

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Росіяни штурмують острів Нестрига на квадроциклі / Колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського, 36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Росіяни не полишають спроб захопити острів Нестрига у Херсонській області, який нещодавно звільнили ЗСУ. Під час штурмів окупанти задіяли навіть гідроцикл. Про це розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Вчора вони вже гідроцикл застосували. Це щось новеньке. Але це так само не допомогло. Кількість людей в російській формі із "засмагою" синього кольору на березі цього острова лише зростає", - наголосив він.

Плетенчук зауважив, що велика кількість втрат у росіян пов'язана з тим, що вони вимушені проводити штурмові дії з води, а там відкрита місцевість, тому їхні плани ускладнюються. Він також не виключив, що окупани будуть посилювати спроби захоплення острова, залучаючи більше техніки.

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"Для них це і в пропагандистському сенсі втрата, і в тактичному. Тому що це правий берег. І вони собі хочуть такий собі маленький плацдарм там", - зазначив Плетенчук.

За його словами, ситуація складна, але контрольована. Щодо спроб ворога "зачистити" український плацдарм у Кринках, Плетенчук заявив, що спочатку російським військам слід зібрати трупи своїх загиблих, "якщо зможуть їх відібрати у місцевих собак і лисиць".

Звільнення острова Нестрига - подробиці

Нагадаємо, Збройні сили України звільнили острів Нестрига у Херсонській області. Острів є частиною Національного природного парку "Нижньодніпровський" і розташований на річці Дніпро, між селами Велетенське та Стара Збур’ївка.

Також головком ЗСУ повідомив, що ситуація на півдні, зокрема в Запорізькій і Херсонській областях, залишається напруженою. На Херсонському напрямку українським підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига.

Як повідомляв Главред, окупанти намагаються вибити ЗСУ з Кринків та закріпитися на острові Нестрига. Речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук заявив, що росіяни щодня намагаються відновити своє положення, але всі їхні штурми безуспішні.

Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

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