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Кого визнають придатним і чи буде бронь: названо терміни ухвалення закону про мобілізацію

Олексій Тесля
23 березня 2024, 16:52
Уже внесено пропозиції щодо зміни критеріїв визнання придатності військовозобов'язаного, каже Олександр Федієнко.
Кого визнають придатним і чи буде бронь: названо терміни ухвалення закону про мобілізацію
Розкрито подробиці розгляду законопроєкту про мобілізацію / Колаж: Главред, фото: ua.deposotphotos.com, Генштаб ЗСУ

Законопроєкт про мобілізацію, який зараз перебуває на розгляді комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, найімовірніше потрапить на розгляд Верховної Ради на початку квітня, заявив член комітету Олександр Федієнко.

Як спрогнозував він в ефірі інформаційного телемарафону, законопроєкт може бути остаточно ухвалений через місяць.

"Учора ми зупинилися десь на 2100-х правках. Тобто, мої прогнози поки що підтверджуються, що на початку квітня проєкт потрапить уже на розгляд до парламенту. Далі там, звичайно, будуть якісь політичні дебати, і якщо буде повне проходження законопроєкту, то там буде, як я думаю, 500-600 правок, не менше. Я думаю, що десь середина квітня, десь кінець, він вийде вже на фінальну стадію і буде проголосований", - заявив нардеп.

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На запитання про те, чи справді текст законопроєкту містить правку про скасування статусу "обмежено придатний", нардеп зазначив, що саме поправки поки що не розглядали.

"У залі правки взагалі не розглядалися. У залі розглянули тільки в першому читанні цей законопроєкт, далі він потрапив до профільного комітету з безпеки, оборони та розвідки, де розглядався блоками - включно з медичним блоком, який стосувався 23-ї статті про тих, хто обмежено придатний, і бронювання. Але військові наполягали на тому, що їм потрібен "придатний" або "не придатний", "обмежено придатний" під час воєнного стану не потрібен. Тому комітет, не парламент, а комітет, ухвалив рішення цю пропозицію підтримати", - пояснив нардеп і нагадав, що згідно з регламентом народні депутати зможуть винести відповідні правки на голосування.

Водночас, зазначив він, Міністерство охорони здоров'я України вже внесло пропозицію про зміну критеріїв визнання придатності військовозобов'язаного до несення служби, відповідно до нового законопроєкту.

"Рішення про визнання обмежено придатних військовозобов'язаних придатними залежатиме від конкретної ВЛК. МОЗ внесло пропозиції про зміну критеріїв, а саме список хвороб, на які все ж таки потрібно буде звертати увагу. Питання в тому, що МОЗ сформулює нові критерії з відповідними хворобами, коли вже буде ухвалено закон", - розповів Федієнко.

Перехідний період, на його думку, у разі ухвалення нового закону триватиме близько одного-двох місяців.

"Я дуже сподіваюся, що МОЗ уже над цим працює, разом із Міністерством оборони. Я сподіваюся, що якщо ухвалять закон, це буде приблизно за місяць, і президент його одразу, я думаю, підпише, ми будемо мати приблизно місяць-два, коли наказ (щодо критеріїв визнання придатності до служби - ред.) буде змінено", - вважає нардеп.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні: що відомо

Нагадаємо, що в Раді озвучили деталі законопроєкту про мобілізацію. Як розповіли в комітеті Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки, йдеться про обмеження кількості опікунів для людей з інвалідністю. Народні обранці зараз шукають прийнятну формулу.

У Кабміні розкрили плани Києва щодо мобілізації 500 тисяч українців. Україні для продовження боротьби з агресором Росією потрібні артилерійські снаряди, а також ракети великої та малої дальності, сказав Денис Шмигаль.

Боєць ЗСУ емоційно висловився про мобілізацію та необхідність молодих бійців. Військовий зауважив, що саме залучення молодих людей зумовили успіх "Азова" у 2014 році. На думку Жоріна, треба якомога більше залучати до війни молодь.

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