Вибори в будь-який момент: Кошель сказав, чи можна провести голосування під час війни

Влада акцентує лише на одному: проведення виборів не дозволяє чинне законодавство, яке необхідно змінити.

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Олексій Кошель спрогнозував, коли можуть бути проведені вибори в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

Влада вважає, що законодавчих перешкод для виборів немає

Йдеться про зміни на рівні законів, а не Конституції

Проводити вибори під час дії режиму воєнного стану заборонено Конституцією України. Однак Основний закон прямо каже про парламентські вибори, але логіка цих норм поширюється також і на місцеві та президентські вибори. Політичний експерт, голова Комітету виборців України Олексій Кошель пояснив, чи можна обійти обійти цю заборону.

За його словами, заяви представників української влади упродовж останніх двох років свідчать, що вони готові до проведення виборів за будь-яких обставин.

"Перша хвиля дискусії про вибори мала місце восени 2023 року, коли влада розглядала можливість проведення виборів навесні 2024 року. Зараз ми спостерігаємо другу хвилю таких дискусій із припущеннями про можливі конкретні дати. Наприклад, видання The Economist пише про 25 травня", - сказав Кошель в інтерв'ю Главреду.

Експерт акцентував увагу на тому, що під час обох хвиль дискусій представники влади акцентували лише на одному: проведення виборів не дозволяє чинне законодавство, яке необхідно змінити.

"Однак вони говорять про зміни на рівні законів, а не Конституції. Тобто законодавчі пропозиції тлумачаться на їхній розсуд", - сказав він.

Кошель не виключає, що буде ухвалено політико-правове рішення, згідно з яким буде внесено зміни до закону "Про правовий режим воєнного стану". Це дасть змогу провести вибори, навіть із порушенням Конституції.

"Такі випадки вже були, коли влада нехтувала нормами Конституції. Зокрема, в останньому тригодинному інтерв'ю президент наголошував на необхідності змін у законодавстві, акцентуючи на слові "закон", а не "Конституція". Це тому, що змінити закон можна досить швидко, з сьогодні на сьогодні, маючи монобільшість і союзників у парламенті. А змінити Конституцію в умовах воєнного стану нереально", - пояснив голова Комітету виборців України.

Кошель додав, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у своїх висловлюваннях також наголошував, що жодної конституційної заборони немає. Він припускав, що після ухвалення закону "Про правовий режим воєнного стану", виборчого кодексу та інших пов'язаних законопроєктів, можна відкрити шлях до проведення виборів.

"Тому влада вважає, що законодавчих перешкод для виборів немає. Тому не виключено, що вибори можуть бути "розблоковані" в будь-який момент", - резюмував він.

Дивіться відео інтервʼю Олексія Кошеля Главреду про варіанти проведення виборів під час війни:

Проведення виборів в Україні - останні новини

Україна планує негайно перейти до демократичних виборів після досягнення справедливого миру. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю The Telegraph на початку грудня 2024 року. За його словами, важливо забезпечити всі умови для демократичного проведення виборів.

Україна вивчає європейські моделі виборчого права, включно з електронним голосуванням, з метою проведення виборів незабаром після закінчення війни з Росією. Про це пише Politico.

Як повідомляв Главред, на думку голови Комітету виборців України Олексія Кошеля, проведення виборів в Україні - парламентських або президентських - може бути частиною переговорного пакету щодо перемир'я або миру. Це може бути використано, як аргумент для Путіна.

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Хто такий Олексій Кошель Олексі́й Микола́йович Ко́шель (18 липня 1973) — громадський діяч, політичний експерт, історик, пише Вікіпедія. У 1990—1995 роках навчався на історичному факультеті Кам'янець-Подільського педагогічного інституту (Кам'янець-Подільський національний університет). Стажування — Академії Середнього Заходу (1995 р., США), Академія Клаузенгоф (2003 р., Німеччина). 1996—2005 рр. — керівник прес-служби Комітету виборців України, головний редактор газети КВУ "Точка зору" та серії збірників аналітичних матеріалів "Нова влада", заступник голови правління КВУ. 2005—2006 — завідувач відділу Головної аналітичної служби Секретаріату Президента України. 2006—2009 — директор аналітичного центру "Рада". 2005—2009 — старший викладач кафедри політології Національного університету "Києво-Могилянська академія". 2013—2014 — голова Правління Комітету виборців України. 2014 — генеральний директор Комітету виборців України. Дійсний член Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАНУ при Кам'янець-Подільському національному університеті.

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