Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Аргумент для Путіна": вибори в Україні можуть допомогти у переговорах з РФ – Кошель

Альона Вороніна
13 січня 2025, 11:25
172
Проведення виборів в Україні може стати частиною підготовки до переговорів з Путіним. Проте зараз заяви про можливе проведення виборів шкодять нашій державі.
Выборы в Украине, Алексей Кошель
Вибори в Україні можуть допомогти у переговорах з РФ, зазначаэ Кошель/ колаж: Главред, фото: УНІАН

Основні тези Кошеля:

  • Вибори в Україні можуть бути частиною підготовки до переговорів з Путіним
  • Однак зараз важливо, щоб українська влада утримувалася від заяв про вибори
  • Такі заяви зараз шкодять Україні

На думку політичного експерта, голови Комітету виборців України Олексія Кошеля, проведення виборів в Україні – парламентських чи президентських – може бути частиною переговорного пакету щодо перемир’я або миру. Це може бути використано, як аргумент для Путіна.

Проте, за словами експерта, зараз українській владі краще утриматися від заяв про вибори, адже це може нашкодити Україні. Про це Кошель сказав в інтерв’ю Главреду.

Кошель зазначив, що вибори в Україні можуть бути частиною підготовки до переговорів з Путіним. Він звернув увагу, що недаремно останніми місяцями в риториці Путіна та Кремля загалом актуалізувалася тема нелегітимності української влади

"Ця тема періодично виникала, але її раніше не сприймали серйозно в українському суспільстві, а колективний Захід відкидав такі аргументи. Однак зараз ця риторика знову загострилася. Я не виключаю, що в межах переговорів проведення виборчої кампанії може бути використано як аргумент для Путіна, мовляв, його умови врахували, і Україна провела вибори. Це може стати приводом для підписання мирних домовленостей із новою владою", – сказав Кошель.

Він зазначив, що теоретично такий сценарій можливий, але форматів може бути десятки. За його словами, ми можемо говорити про черговість виборів, їхнє поєднання з переговорним процесом або інші варіанти.

"Ключова позиція наразі така: до виборів потрібно готуватися заздалегідь. Очевидно, потрібна нова редакція закону про вибори й нова виборча система для парламентських виборів. За чинним виборчим кодексом організувати вибори буде дуже складно, тому, ймовірно, знадобиться спеціальний закон разової дії", – сказав Кошель.

Експерт наголосив, що також потрібно адаптувати форми голосування для українців за кордоном. За його словами, це величезна проблема, яка потребує часу. Наприклад, механізм голосування поштою, який використовують Польща чи Франція, є складним, за півтора-два місяці його впровадити неможливо через його складність.

Чому заяви про вибори можуть нашкодити Україні

Водночас експерт наголосив, що українській владі варто утримуватися від заяв про вибори, адже це може нашкодити Україні.

"Однак зараз важливо, щоб українська влада утримувалася від заяв про вибори. Чим більше таких заяв, тим гірше ми собі робимо, бо ці заяви грають проти нас. Зараз ключове завдання усього світу — посадити Путіна за стіл переговорів. І хоч складається враження, що цим займається лише адміністрація Байдена, це не так — кожна країна ЄС робить свій внесок… І коли вся Європа зараз говорить Путіну про те, що готова підтримувати Україну, навіть якщо відвернуться Сполучені Штати, це відповідь на риторику Росії про затяжний формат війни. Європа дає гідну відповідь. У цей час ми говоримо про вибори. Тобто ми виглядаємо в цьому контексті як країна, яка замість того, щоб готуватися до тривалої фази війни, займається підготовкою до виборів", – сказав експерт.

Він наголосив, що такі заяви грають проти нас. За його словами, зараз нам, навпаки, потрібно доносити сигнали до Кремля про те, що ми готові до тривалої війни: до мобілізації, до витрат, до перегляду бюджету, до будь-яких рішень, які цього потребують, а не до виборів.

"Я думаю, що ці заяви про вибори, а точніше початок використання виборчих технологій, можуть бути дуже неоднозначно сприйняті на Заході. Як, наприклад, британський, французький чи німецький парламентар сприйме інформацію про те, що з державного бюджету України виділяються мільярди гривень на реалізацію передвиборчих програм? Я маю на увазі тисячу гривень кожному громадянину, незалежно від статків, 900 гривень доплати на купівлю книги для 18-річних, передвиборчі доплати вчителям, а також нові анонсовані програми доплат. Замість того щоб акцентувати увагу на підготовці до найгірших сценаріїв, держава зосереджується на виборах. І цим, по суті, шкодить собі", – підсумував Кошель.

Дивіться відео інтервʼю Олексія Кошеля Главреду про варіанти проведення виборів під час війни:

Чи можливі переговори між Україною і РФ – останні новини

Як повідомив раніше Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що не вірить у бажання Путіна закінчити війну в Україні. Україна не проти домагатися закінчення війни шляхом діалогу, але для цього потрібно бути в сильній позиції.

Також раніше повідомлялося, що у МЗС зробили заяву і розкрили мирний план України. "Мир завдяки силі" – концепція, яка має змусити агресора Росію припинити війну, сказав Андрій Сибіга.

Аналітики ISW зазначили, що переговори України і РФ не призведуть до миру, і назвали головну перепону. Жодні перемовини не можуть стати запорукою миру з вимогами російського диктатора Володимира Путіна.

Також раніше в ISW зазначали, що стали відомі вимоги Путіна на можливих переговорах щодо України. Вимоги Путіна від грудня 2021 року "виходять за межі України й спрямовані на відкат НАТО", зазначили аналітики.

Читайте також:

Хто такий Олексій Кошель

Олексі́й Микола́йович Ко́шель (18 липня 1973) — громадський діяч, політичний експерт, історик, пише Вікіпедія.

У 1990—1995 роках навчався на історичному факультеті Кам'янець-Подільського педагогічного інституту (Кам'янець-Подільський національний університет).

Стажування — Академії Середнього Заходу (1995 р., США), Академія Клаузенгоф (2003 р., Німеччина).

1996—2005 рр. — керівник прес-служби Комітету виборців України, головний редактор газети КВУ "Точка зору" та серії збірників аналітичних матеріалів "Нова влада", заступник голови правління КВУ.

2005—2006 — завідувач відділу Головної аналітичної служби Секретаріату Президента України.

2006—2009 — директор аналітичного центру "Рада".

2005—2009 — старший викладач кафедри політології Національного університету "Києво-Могилянська академія".

2013—2014 — голова Правління Комітету виборців України.

2014 — генеральний директор Комітету виборців України.

Дійсний член Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАНУ при Кам'янець-Подільському національному університеті.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні вибори в Україні Олексій Кошель мирні переговори з Росією
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Значні проблеми": в ЗСУ оцінили наслідки удару по командному пункту РФ

"Значні проблеми": в ЗСУ оцінили наслідки удару по командному пункту РФ

13:37Україна
Кінець війни не на користь Києва: Блінкен прокоментував мирні ініціативи Трампа

Кінець війни не на користь Києва: Блінкен прокоментував мирні ініціативи Трампа

12:32Світ
В одній з областей України ввели аварійні відключення світла: подробиці

В одній з областей України ввели аварійні відключення світла: подробиці

11:51Україна
Реклама

Популярне

Більше
Призначення знають одиниці: чому в СРСР масово виготовляли паркани із ромбиками

Призначення знають одиниці: чому в СРСР масово виготовляли паркани із ромбиками

Карта Deep State онлайн за 13 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 13 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Війною в Україні не обмежаться: у ЗСУ розкрили плани північнокорейських солдатів

Війною в Україні не обмежаться: у ЗСУ розкрили плани північнокорейських солдатів

Навіть вимкнений: скільки електроенергії насправді споживає телевізор

Навіть вимкнений: скільки електроенергії насправді споживає телевізор

Україну скують морози: у яких регіонах сильно похолодає і буде сніг

Україну скують морози: у яких регіонах сильно похолодає і буде сніг

Останні новини

13:47

Секретний прийом з пральною машинкою: як швидко висушити одяг взимку

13:41

"Серйозний ризик": експерт розповів, можуть в Україні провести електронні вибориВідео

13:37

"Значні проблеми": в ЗСУ оцінили наслідки удару по командному пункту РФ

13:31

Залишилось 2 кілометри: росіяни просуваються в обхід Покровська - Крамченков

13:21

Шалено смачний салат Сета-Де-Поло: потрібно всього 1 пачка крабових паличок - рецепт

Вибори в Україні можуть бути частиною підготовки до переговорів з Путіним - КошельВибори в Україні можуть бути частиною підготовки до переговорів з Путіним - Кошель
13:16

Підготовка мирних переговорів з Україною: у Путіна зробили заяву

13:15

"Іду далі": Цимбалюк звернувся до фанатів після чуток про розрив із коханою

12:55

"Сьогодні плакав": вночі побили популярного співака

12:52

Дивно, але факт: куди діваються комарі взимку

Реклама
12:45

Ексклюзивне розслідування "ТСН. Особливий погляд. Мова війни" покажуть на телеканалі "1+1 Україна"

12:45

Скільки палива "зʼїдає" обігрів автомобіля взимку: несподівані цифри

12:44

Українці масово скуповують долари: що буде з курсом - прогноз аналітиків

12:32

Кінець війни не на користь Києва: Блінкен прокоментував мирні ініціативи Трампа

12:26

Військові у парламенті: експерт озвучив прогноз на майбутні вибори в Україні

12:13

Ворог перекидає резерви і готує штурм: у ЗСУ назвали небезпечні напрямки

11:56

"Нехай їде в Москву": легендарна актриса публічно відкинула українську мову

11:52

Долар досяг історичного максимуму: курс валют на 13 січня

11:51

В одній з областей України ввели аварійні відключення світла: подробиці

11:36

Велика ліквідація військових з КНДР: ЗСУ відбили тривалий штурм на Курщині

11:35

Плутаються навіть досвідчені водії: що означає дорожній знак "авто з крилами"

Реклама
11:32

Вже існує документ і конкретна дата: коли відбудуться вибори в Україні - КошельВідео

11:25

"Аргумент для Путіна": вибори в Україні можуть допомогти у переговорах з РФ – КошельВідео

11:08

Китайський гороскоп на завтра 14 січня: Зміям – страждання, Півням – сумніви

10:50

Окупанти "оголюють" фронт: армія РФ готує Крим до оборони від ударів ЗСУ - АТЕШ

10:45

Гороскоп на завтра 14 січня: Тельцям - хороші новини, Козерогам - прибуток

10:42

Навіщо під ручку дверей підкладають монетку

10:34

РФ атакувала дронами Київщину: пошкоджено медзаклади та житлові будинки

10:29

Чому в СРСР сходи в під'їздах фарбували лише по боках: секрет розкритий

10:17

Армія РФ скоротила кількість штурмів на фронті: аналітик пояснив причину

09:51

Україну накриють снігопади і мороз до -20: синоптик назвав дату похолодання

09:30

ЗСУ знищили штаб окупантів біля Покровська - Forbes

09:27

5 знаків зодіаку, яким щастить в особистому житті

09:11

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 13 січня (оновлюється)

09:10

Що означають цифри від 1 до 5 на батареї: неочікувана відповідь фахівця

09:06

"Талановита в усьому": Максим Галкін захопив новим відео дочки

08:41

ЗСУ взяли в полон розвідників: Південна Корея розкрила останні втрати КНДР

08:32

Карта Deep State онлайн за 13 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:07

"Невелика і маргінальна": що відбувається зі втікачем Потапом - деталі

07:55

ЗСУ отримали важливу перевагу на фронті: у Forbes розкрили деталі

07:15

Що не так на малюнку: тільки суперуважні люди знайдуть помилку за 3 секунди

Реклама
06:59

Росіяни просунулися біля 8 населених пунктів Донецької області - DeepState

06:15

"Світ у тіні автократів: чи зможе Україна вистояти?"Погляд

05:00

Яке сьогодні свято 13 січня 2025 року: не позичайте гроші та речі цього дня

04:31

ЗСУ заблокували 140 тисяч окупантів: аналітик розповів про ситуацію на Курщині

03:32

Призведе до бід та конфліктів: чому не можна тримати ножі, виделки та ложки разом

02:53

Навіть вимкнений: скільки електроенергії насправді споживає телевізор

02:32

"Крах планів та нещасні випадки": астролог назвав найгірші дні в 2025 році

01:44

Зможете спокутувати 7 гріхів: що потрібно зробити 13 січня - прикмети

01:30

Донька Олени Мозгової показала романтичний ранок із коханою

00:28

Загроза захоплення Дніпропетровщини: з'явився прогноз головного наступу РФ

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти