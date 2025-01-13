"Аргумент для Путіна": вибори в Україні можуть допомогти у переговорах з РФ – Кошель

Проведення виборів в Україні може стати частиною підготовки до переговорів з Путіним. Проте зараз заяви про можливе проведення виборів шкодять нашій державі.

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Вибори в Україні можуть допомогти у переговорах з РФ, зазначаэ Кошель/ колаж: Главред, фото: УНІАН

Основні тези Кошеля:

Вибори в Україні можуть бути частиною підготовки до переговорів з Путіним

Однак зараз важливо, щоб українська влада утримувалася від заяв про вибори

Такі заяви зараз шкодять Україні

На думку політичного експерта, голови Комітету виборців України Олексія Кошеля, проведення виборів в Україні – парламентських чи президентських – може бути частиною переговорного пакету щодо перемир’я або миру. Це може бути використано, як аргумент для Путіна.

Проте, за словами експерта, зараз українській владі краще утриматися від заяв про вибори, адже це може нашкодити Україні. Про це Кошель сказав в інтерв’ю Главреду.

Кошель зазначив, що вибори в Україні можуть бути частиною підготовки до переговорів з Путіним. Він звернув увагу, що недаремно останніми місяцями в риториці Путіна та Кремля загалом актуалізувалася тема нелегітимності української влади

"Ця тема періодично виникала, але її раніше не сприймали серйозно в українському суспільстві, а колективний Захід відкидав такі аргументи. Однак зараз ця риторика знову загострилася. Я не виключаю, що в межах переговорів проведення виборчої кампанії може бути використано як аргумент для Путіна, мовляв, його умови врахували, і Україна провела вибори. Це може стати приводом для підписання мирних домовленостей із новою владою", – сказав Кошель.

Він зазначив, що теоретично такий сценарій можливий, але форматів може бути десятки. За його словами, ми можемо говорити про черговість виборів, їхнє поєднання з переговорним процесом або інші варіанти.

"Ключова позиція наразі така: до виборів потрібно готуватися заздалегідь. Очевидно, потрібна нова редакція закону про вибори й нова виборча система для парламентських виборів. За чинним виборчим кодексом організувати вибори буде дуже складно, тому, ймовірно, знадобиться спеціальний закон разової дії", – сказав Кошель.

Експерт наголосив, що також потрібно адаптувати форми голосування для українців за кордоном. За його словами, це величезна проблема, яка потребує часу. Наприклад, механізм голосування поштою, який використовують Польща чи Франція, є складним, за півтора-два місяці його впровадити неможливо через його складність.

Чому заяви про вибори можуть нашкодити Україні

Водночас експерт наголосив, що українській владі варто утримуватися від заяв про вибори, адже це може нашкодити Україні.

"Однак зараз важливо, щоб українська влада утримувалася від заяв про вибори. Чим більше таких заяв, тим гірше ми собі робимо, бо ці заяви грають проти нас. Зараз ключове завдання усього світу — посадити Путіна за стіл переговорів. І хоч складається враження, що цим займається лише адміністрація Байдена, це не так — кожна країна ЄС робить свій внесок… І коли вся Європа зараз говорить Путіну про те, що готова підтримувати Україну, навіть якщо відвернуться Сполучені Штати, це відповідь на риторику Росії про затяжний формат війни. Європа дає гідну відповідь. У цей час ми говоримо про вибори. Тобто ми виглядаємо в цьому контексті як країна, яка замість того, щоб готуватися до тривалої фази війни, займається підготовкою до виборів", – сказав експерт.

Він наголосив, що такі заяви грають проти нас. За його словами, зараз нам, навпаки, потрібно доносити сигнали до Кремля про те, що ми готові до тривалої війни: до мобілізації, до витрат, до перегляду бюджету, до будь-яких рішень, які цього потребують, а не до виборів.

"Я думаю, що ці заяви про вибори, а точніше початок використання виборчих технологій, можуть бути дуже неоднозначно сприйняті на Заході. Як, наприклад, британський, французький чи німецький парламентар сприйме інформацію про те, що з державного бюджету України виділяються мільярди гривень на реалізацію передвиборчих програм? Я маю на увазі тисячу гривень кожному громадянину, незалежно від статків, 900 гривень доплати на купівлю книги для 18-річних, передвиборчі доплати вчителям, а також нові анонсовані програми доплат. Замість того щоб акцентувати увагу на підготовці до найгірших сценаріїв, держава зосереджується на виборах. І цим, по суті, шкодить собі", – підсумував Кошель.

Дивіться відео інтервʼю Олексія Кошеля Главреду про варіанти проведення виборів під час війни:

Чи можливі переговори між Україною і РФ – останні новини

Як повідомив раніше Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що не вірить у бажання Путіна закінчити війну в Україні. Україна не проти домагатися закінчення війни шляхом діалогу, але для цього потрібно бути в сильній позиції.

Також раніше повідомлялося, що у МЗС зробили заяву і розкрили мирний план України. "Мир завдяки силі" – концепція, яка має змусити агресора Росію припинити війну, сказав Андрій Сибіга.

Аналітики ISW зазначили, що переговори України і РФ не призведуть до миру, і назвали головну перепону. Жодні перемовини не можуть стати запорукою миру з вимогами російського диктатора Володимира Путіна.

Також раніше в ISW зазначали, що стали відомі вимоги Путіна на можливих переговорах щодо України. Вимоги Путіна від грудня 2021 року "виходять за межі України й спрямовані на відкат НАТО", зазначили аналітики.

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Хто такий Олексій Кошель Олексі́й Микола́йович Ко́шель (18 липня 1973) — громадський діяч, політичний експерт, історик, пише Вікіпедія. У 1990—1995 роках навчався на історичному факультеті Кам'янець-Подільського педагогічного інституту (Кам'янець-Подільський національний університет). Стажування — Академії Середнього Заходу (1995 р., США), Академія Клаузенгоф (2003 р., Німеччина). 1996—2005 рр. — керівник прес-служби Комітету виборців України, головний редактор газети КВУ "Точка зору" та серії збірників аналітичних матеріалів "Нова влада", заступник голови правління КВУ. 2005—2006 — завідувач відділу Головної аналітичної служби Секретаріату Президента України. 2006—2009 — директор аналітичного центру "Рада". 2005—2009 — старший викладач кафедри політології Національного університету "Києво-Могилянська академія". 2013—2014 — голова Правління Комітету виборців України. 2014 — генеральний директор Комітету виборців України. Дійсний член Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАНУ при Кам'янець-Подільському національному університеті.

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