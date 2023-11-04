Коли по країні масово будуть вводити графіки відключення світла: відповідь Міненерго

Громадян України профільні чиновники закликали не вірити прогнозам про неминучих листопадових відключеннях світла - навіть у разі відсутності російських атак на енергетичну систему країни. В Міненерго запевняють-єдиною умовою для введення графіків є саме обстріли інфраструктури.
"Відключення можливі виключно в разі масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання. В даний час обмеження побутових споживачів не передбачається ні в одному з регіонів України", – йдеться в заяві відомства.
У Міненерго уточнили, що неправдива інформація про відключення поширюється в рамках російської інформаційної війни проти України. Крім того, чиновники стверджують ‒ українців вже намагалися налякати масовими відключеннями світла і в березні, і в жовтні. Однак, графіки так і не були використані.
Станом на початок листопада Україні, кажуть у Міненерго, цілком вистачає електроенергії. А взимку працюватимуть всі блоки підконтрольних АЕС.
Крім того, в резерві зараз є додаткові потужності. Їх запустять в роботу в разі зростання споживання.
Чи будуть проблеми зі світлом в Україні
Міністр енергетики Герман Галущенко пояснив, скільки годин українці будуть без світла в найближчі місяці. За його словами, в Україні очікують перебоїв з електропостачанням через обстріли енергетичної інфраструктури з боку російських окупантів. Однак фахівці працюватимуть над тим, щоб максимально швидко відновлювати пошкоджені об'єкти.
Херсонщину і ряд регіонів взимку чекають проблеми зі світлом і опаленням, сказала заступник міністра енергетики Світлана Гринчук. При цьому вона також додала, що технічно Україна готова до зими – енергетичні об'єкти відремонтовані.
Що робитимуть, якщо в Україні довго не буде світла, розповіли в Міністерстві внутрішніх справ. Заступник міністра Олексій Сергєєв заявив, що при Кабміні створено штаб, який буде оперативно вирішувати проблеми ліквідації наслідків обстрілів критичної інфраструктури.
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