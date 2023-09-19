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Які продукти потрібно купити на випадок довгих відключень світла: поради експертів

Дмитро Відоменко
19 вересня 2023, 09:46 оновлено 19 вересня, 09:46
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Україна може пройти зиму без відключень електрики – за умови, що Росія не буде атакувати об'єкти енергетики.
Консерви, балон
На випадок блекаута варто запастися консервами і газовим балоном, кажуть експерти / колаж Главред, фото УНІАН

Українці можуть пройти зиму без відключень електрики - за умови, що Росія не атакуватиме об'єкти енергетики. Однак такий стан речей малоймовірний і обстріли можуть створити багатьом українцям складнощі з приготуванням гарячої їжі – особливо тим, у кого вдома встановлена електроплита. Як розповіли в Visit Ukraine, вийти з ситуації допоможуть газовий пальник і запас продуктів.

Як кажуть експерти, найменшого газового балона вистачить на тиждень для однієї-двох осіб. А балони ємністю від двох до десяти літрів зможуть "прогодувати" набагато більше людей протягом досить тривалого періоду.

Такий запас газу найкраще підходить для приготування:

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  • каша;
  • макарони;
  • вівсяних пластівців.

Їжа повинна бути такою, щоб її можна було легко приготувати або з'їсти без приготування, радить блогер Кирило "Ронін" Данильченко.

Зокрема, він радить українцям запастися:

  • вермішеллю "павутинка", яка "не вимагає варіння - просто п'ять хвилин в окропі;
  • вівсяними пластівцями;
  • цукатами;
  • ізюмом;
  • горіхами;
  • насінням;
  • сухофруктами;
  • шоколадом;
  • енергетичними батончиками;
  • медом;
  • салом;
  • консервами (м'ясом, овочами і так далі).

"Жменя різаних томатів і паприки туди, солі і овочів, що завгодно м'ясне – від джерки до баночки фаршу або паштету. І готовий казанок пюре в будь – якому місці, де є окріп", - говорить Данильченко.

Чи будуть відключення світла в Україні восени

Графіки відключення світла вже розробили в деяких областях України. У разі атак на енергоінфраструктуру з боку Росії віялові відключення можуть застосовуватися вже з 1 жовтня.

Чи будуть відключати світло з 1 жовтня, розповіли в Міністерстві енергетики. Як повідомили у відомстві, незважаючи на графіки, електроенергію відключати будуть тільки в тому випадку, якщо російські війська завдадуть ударів по енергетичній інфраструктурі.

В Укренерго розповіли, що буде зі світлом у вересні-жовтні. За словами голови правління компанії Володимира Кудрицького, Підготовка до опалювального сезону йде за планом. Світло відключати не будуть, проте ситуація може коригуватися через російські обстріли.

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