Які продукти потрібно купити на випадок довгих відключень світла: поради експертів

Українці можуть пройти зиму без відключень електрики - за умови, що Росія не атакуватиме об'єкти енергетики. Однак такий стан речей малоймовірний і обстріли можуть створити багатьом українцям складнощі з приготуванням гарячої їжі – особливо тим, у кого вдома встановлена електроплита. Як розповіли в Visit Ukraine, вийти з ситуації допоможуть газовий пальник і запас продуктів.
Як кажуть експерти, найменшого газового балона вистачить на тиждень для однієї-двох осіб. А балони ємністю від двох до десяти літрів зможуть "прогодувати" набагато більше людей протягом досить тривалого періоду.
Такий запас газу найкраще підходить для приготування:
- каша;
- макарони;
- вівсяних пластівців.
Їжа повинна бути такою, щоб її можна було легко приготувати або з'їсти без приготування, радить блогер Кирило "Ронін" Данильченко.
Зокрема, він радить українцям запастися:
- вермішеллю "павутинка", яка "не вимагає варіння - просто п'ять хвилин в окропі;
- вівсяними пластівцями;
- цукатами;
- ізюмом;
- горіхами;
- насінням;
- сухофруктами;
- шоколадом;
- енергетичними батончиками;
- медом;
- салом;
- консервами (м'ясом, овочами і так далі).
"Жменя різаних томатів і паприки туди, солі і овочів, що завгодно м'ясне – від джерки до баночки фаршу або паштету. І готовий казанок пюре в будь – якому місці, де є окріп", - говорить Данильченко.
Чи будуть відключення світла в Україні восени
Графіки відключення світла вже розробили в деяких областях України. У разі атак на енергоінфраструктуру з боку Росії віялові відключення можуть застосовуватися вже з 1 жовтня.
Чи будуть відключати світло з 1 жовтня, розповіли в Міністерстві енергетики. Як повідомили у відомстві, незважаючи на графіки, електроенергію відключати будуть тільки в тому випадку, якщо російські війська завдадуть ударів по енергетичній інфраструктурі.
В Укренерго розповіли, що буде зі світлом у вересні-жовтні. За словами голови правління компанії Володимира Кудрицького, Підготовка до опалювального сезону йде за планом. Світло відключати не будуть, проте ситуація може коригуватися через російські обстріли.
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