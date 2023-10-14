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На Херсонщину і низку регіонів чекають проблеми зі світлом і опаленням - Міненерго

Андрій Ганчук
14 жовтня 2023, 20:41 оновлено 14 жовтня, 21:40
Україна готова до зими – проведені великі роботи на генерації електроенергії та розподільних мереж, сказала заступниця голови Міненерго Світлана Гринчук.
Херсон, опалення
Найгрозливіша ситуація - у Херсоні та Херсонській області, - Міненерго / Колаж: Главред, фото: соцмережі, ua.depositphotos.com

У період опалювального сезону проблеми із постачанням тепла, електроенергії та газу очікуються в прифронтових регіонах. Найскладніша ситуація в Херсоні та Херсонської області. Втім, Україна готова до складної зими – критичні об'єкти відремонтовані. Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що регіони, міста і райони, які знаходяться недалеко від фронту, можуть зіткнутися з найсуттєвішими проблемами із теплопостачанням, світлом і газом.

"Звичайно, найскладніша ситуація у нас в прифронтових регіонах. Ми всі розуміємо, що там практично кожен день тривають обстріли... Найзагрозливіша ситуація залишається в Херсонській області і в самому місті Херсон", - сказала Гринчук.

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За її словами, після того як російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС, 1,5 тисячі споживачів Херсонської області досі неможливо підключити до електроенергії.

До того ж ворог, як і раніше, уражає об'єкти енергетики як тільки бачить, що їх відремонтували. Фахівці з енергетики у такій ситуації постійно опиняються під обстрілами.

Також заступниця міністра нагадала, що нещодавно росіяни завдали ударів по газорозподільній мережі, внаслідок чого 12 тисяч споживачів у Харківській області залишилися без газопостачання. Відновити подачу палива вдалося лише для половини споживачів.

Втім, Світлана Гринчук підкреслила, що Україна готова до складної зими. Були проведені масштабні ремонтні роботи на всіх видах генерації електроенергії та розподільних мережах.

Що очікує на Україну взимку

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов дав невтішний прогноз на зиму. На думку Буданова, російські загарбники будуть наносити масовані удари по енергетичній інфраструктурі України, щоб країна зіткнулася з блекаутами. У ворожих військ достатньо ракет для реалізації своїх злочинних намірів.

Голова НЕК Укренерго Володимир Кудрицький вважає, що енергосистема України готова до зими і витримає найхолодніший день. За його словами, із технічної точки зору система готова до роботи. Ремонтні роботи проведені на достатньому рівні.

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко припустив, що взимку Росія застосує проти України безліч "Шахедів". На думку експертів, окупанти задіють дрони, оскільки у них є деякі складнощі з запасами крилатих ракет.

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новини Херсона опалення Херсонська область війна Росії та України електроенергія
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