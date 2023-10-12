'Не буде тривалим': міністр пояснив, скільки годин українці будуть без світла

Міністр енергетики України Германа Галущенко зазначив, що зараз спрогнозувати рівень та масштаб ворожих атак, а також їхній вплив на енергосистему України досить складно.
За словами міністра, зараз проводяться тренування для підготовки "до будь-яких рішень". Під час екстренних ситуацій будуть реагувати і приймати рішення за мірою надходження проблем.
"Безумовно, якщо будуть масовані удари, дійсно завдадуть суттєвої шкоди енергосистемі - можливі блекаути. Але ми готуємо все для того, щоб вони мали... вони і будуть мати короткочасний характер, і для того, щоб максимально швидко відновлювати", - наголосив він в ефірі телемарафону "Єдині новини".відео дня
Енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту
Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький для Радіо Свобода пояснив, що енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак ракетам та дронами.
"Перший рівень - це дійсно простий захист від вибухової хвилі, від уламків. Це переважно наповнені піском або біг-беги, або габіони, або якісь інші конструкції, які прості, які захищають саме від непрямого влучання чи то ракети, чи то "Шахеда"", - сказав він.
За його словами, другий рівень - це захист від прямого влучання "Шахедів".
"І третій рівень найбільш складний і найбільш масштабні конструкції - це захист комплексний від "Шахедів" і ракет", - розповів Кудрицький.
Очільник "Укренерго" наголосив, що Україна не може повністю, на 100% убезпечитись від масованих ракетних або дронових атак. Однак, важливо знизити цей ризик до такого контрольованого рівня.
"Насправді що важливо? Щоб енергосистема вижила впродовж зими. Важливо, щоб швидкість, з якою ворог руйнує енергосистему, не перевищувала або не сильно перевищувала швидкість, з якою ми відновлюємо. І тоді ситуація контрольована", - зазначив Кудрицький.
Блекаут в Україні: що відомо
Нагадаємо, що Голова правління НЕК "Укренерго" повідомив, що графіки відключень будуть переглянуті. Стало відомо на скільки можуть відключати світло - це може бути 4 години або може бути якась інша величина.
У містах України можуть масово відключати газ. У "Нафтогазі" повідомили, що внаслідок ймовірних ракетних ударів РФ взимку відбудеться масове відключення від газу цілих міст чи областей.
Чи будуть в Україні відключати світло взимку. Україна перебуває на великих піках споживання, при цьому є дефіцитною державою, сказав гендиректор компанії YASNO. Відключення світла може відбуватися з двох причин.
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