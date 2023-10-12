"На нас чекає битва за електроенергію": Буданов дав невтішний прогноз на зиму

У РФ достатньо сил і засобів, бо останнім часом окупанти обмежено завдавали ракетних ударів.

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Кирило Буданов попередив, що українська енергетика знову буде під прицілом РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/Ukrenergo

В осінньо-зимовий період на Україну знову чекають масовані обстріли енергетичної інфраструктури - російські окупанти знову спробують влаштувати нам блекаут. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Він нагадав, що минулого року плани російських загарбників провалилися.

"Але в їхніх планах особливих коригувань немає, тому вони будуть продовжувати це робити і в цьому сезоні. На жаль, на нас знову чекає битва за електроенергію", - сказав глава ГУР в інтерв'ю Українській правді.

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При цьому, за словами Буданова, сил і засобів у РФ достатньо, тому що останнім часом вони обмежено завдавали ракетних ударів.

"Деякий запас ворог відновив. Цей запас не дуже значний, але достатній для того, щоб створити цілком реальні проблеми не лише нашій енергетиці, а й нафтогазовій сфері, промисловим підприємствам, військовим об'єктам", - сказав глава ГУР.

Буданов додав, що недолік систем ППО – це найголовніша проблема України.

"Тому що все, чим вони б'ють, так чи інакше літає. Тож, нам потрібно набагато більше ППО, ніж зараз є", - сказав керівник Головного управління розвідки.

Як повідомляв Главред, раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Україна готується протистояти можливим ударам російських окупантів по енергетичній інфраструктурі восени та взимку.

За словами Буданова, Україна працює над спеціальною кампанією стримування і відплати, щоб протистояти можливим ударам окупантів по енергетичних об'єктах.

Раніше глава Міністерства оборони України Рустем Умеров також заявляв, що взимку країна-агресор Росія буде зосереджуватися на завданні ударів по енергетичній інфраструктурі. За його словами, Україна не залишить це без відповіді, але потрібно більше зброї, зокрема багатоцільових винищувачів.

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