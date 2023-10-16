Чи відключають світло в Україні за графіками: у Міненерго пояснили ситуацію

Можливі три сценарії, в разі реалізації яких будуть застосовуватися графіки відключення електроенергії в Україні, розповіли у Міністерстві енергетики.

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Графіки відключення світла в Україні поки що не застосовуються - Міненерго / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні наразі не застосовуються графіки відключення світла. У всіх областях виробляється достатньо електроенергії, тому екстрені заходи не потрібні. Світло може пропадати тільки у випадках масованих ударів окупантів Росії по енергетичній інфраструктурі, технологічних порушень і несприятливих погодних умов. Про це заявили у Міністерстві енергетики.

У Міненерго спростували чутки, згідно з якими в Україні вже нібито застосовуються віялові відключення світла.

"Останніми днями напередодні опалювального сезону в соціальних мережах масово поширюється інформація про нібито застосування в Україні графіків відключень електроенергії", - сказали у відомстві. відео дня

В Україні виробляється достатньо електроенергії

У відомстві акцентували увагу на тому, що поки у жодній із областей країни світло на тимчасовій основі відключати не будуть. Електроенергії, яка виробляється, достатньо для потреб побутових споживачів.

"Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, поки що повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів", - вказали у Міністерстві.

Коли в Україні можуть відключати світло

У Міненерго уточнили, що відключення світла можливі тільки у трьох випадках: масовані удари військ РФ по енергетичній інфраструктурі, технологічні порушення і несприятливі погодні умови.

"Енергетики активно готують енергетичну систему до опалювального сезону", - підкреслили у Міністерстві енергетики.

Чи будуть проблеми зі світлом в Україні

Міністр енергетики Герман Галущенко пояснив, скільки годин українці будуть без світла найближчими місяцями. За його словами, в Україні очікують перебоїв із електропостачанням через обстріли енергетичної інфраструктури з боку російських окупантів. Втім, фахівці працюватимуть над тим, щоб максимально швидко відновлювати пошкоджені об'єкти.

На Херсонщину і низку регіонів взимку чекають проблеми зі світлом і опаленням, сказала заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук. При цьому вона також додала, що технічно Україна готова до зими – енергетичні об'єкти відремонтовані.

Що робитимуть, якщо в Україні довго не буде світла, розповіли у Міністерстві внутрішніх справ. Заступник міністра Олексій Сергєєв заявив, що при Кабміні створено штаб, який буде оперативно вирішувати проблеми ліквідації наслідків обстрілів критичної інфраструктури.

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